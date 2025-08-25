Homem é preso por matar esposa e jogar corpo em lago da própria casa

Um homem foi preso nesta sexta-feira (22) em Candeias do Jamari (RO), acusado de matar a própria esposa e jogar o corpo em um lago localizado dentro da residência do casal. A vítima, identificada como Ana Cleia Vieira, tinha 29 anos e deixou dois filhos.

As investigações começaram após a irmã de Ana Cleia estranhar sua ausência e registrar o desaparecimento. Segundo a Polícia Civil, inicialmente o suspeito alegou que estava em processo de separação e que a esposa teria ido visitar uma casa para alugar.

Durante as apurações, no entanto, ele acabou confessando o crime e indicou o local onde havia ocultado o corpo. A perícia constatou que Ana Cleia foi morta por esganadura. O corpo foi encontrado envolto em uma lona, dentro do lago da propriedade.

Na residência, os policiais ainda apreenderam uma espingarda e dois cartuchos intactos, sem registro legal.

O suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio, ocultação de cadáver e posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil também apura se a vítima foi abusada antes de ser assassinada. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

📌 Fonte:G1

✍️ Redigido por ContilNet Notícias