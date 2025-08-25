25/08/2025
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta segunda-feira
Susana Vieira posa de biquíni na Grécia e comemora 83 anos: "Muito amor"
Solteira aos 73, Vera Fischer admite: "Só gosto de homem pobre"
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: "Quais são os limites do humor?"
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de 'A Usurpadora' de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar "momento certo"

Homem é preso por matar esposa e jogar corpo em lago da própria casa

Polícia investiga se vítima, de 29 anos, também sofreu abuso antes de morrer; suspeito confessou crime por esganadura

Um homem foi preso nesta sexta-feira (22) em Candeias do Jamari (RO), acusado de matar a própria esposa e jogar o corpo em um lago localizado dentro da residência do casal. A vítima, identificada como Ana Cleia Vieira, tinha 29 anos e deixou dois filhos.

As investigações começaram após a irmã de Ana Cleia estranhar sua ausência e registrar o desaparecimento. Segundo a Polícia Civil, inicialmente o suspeito alegou que estava em processo de separação e que a esposa teria ido visitar uma casa para alugar.

Ana Cleia Vieira — Foto: Redes Sociais/Reprodução

Durante as apurações, no entanto, ele acabou confessando o crime e indicou o local onde havia ocultado o corpo. A perícia constatou que Ana Cleia foi morta por esganadura. O corpo foi encontrado envolto em uma lona, dentro do lago da propriedade.

Na residência, os policiais ainda apreenderam uma espingarda e dois cartuchos intactos, sem registro legal.

O suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio, ocultação de cadáver e posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil também apura se a vítima foi abusada antes de ser assassinada. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: "Construir pontes, não derrubá-las"

