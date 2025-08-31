Homem é preso por mostrar partes íntimas para crianças em rua do DF

Um homem foi preso, na tarde deste domingo (31/8), por mostrar as partes íntimas para crianças que passavam por uma rua em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal.

A Polícia Militar (PMDF), por meio do 8º Batalhão, foi acionada via Copom para verificar a ocorrência na EQNM 23/25. No local, a equipe encontrou um morador que chegou a tentar conter o suspeito, mas sofreu um corte no rosto. O homem havia fugido.

Leia também

Ao realizar patrulhamento na região, os militares localizaram o suspeito ainda na mesma rua, vestindo apenas uma cueca. As vítimas o reconheceram de imediato.

Diante da situação, tanto o autor quanto a vítima com ferimento leve foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) para as providências cabíveis.