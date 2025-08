Homem é resgatado em estado de embriaguez dentro de carro no interior do Acre

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul realizaram, na manhã desta quinta-feira (31), o resgate de um homem em situação de risco no bairro da Várzea.

Segundo relatos de moradores da região, o homem, conhecido na comunidade, tinha o hábito de passar as noites dentro de seu próprio veículo. Desta vez, ele foi encontrado inconsciente e em visível estado de embriaguez, com as vias aéreas parcialmente obstruídas, o que representava um risco iminente à sua vida.

Os primeiros socorros foram prestados ainda no local pela equipe do Samu, com o apoio dos bombeiros. Após estabilizado, o homem foi encaminhado ao Hospital do Juruá para avaliação médica e os cuidados necessários.

A rápida atuação conjunta das forças de segurança e saúde foi essencial para preservar a vida do paciente.

O Corpo de Bombeiros destacou a importância da colaboração da comunidade e da comunicação imediata em casos de emergência, ressaltando que o acionamento rápido das autoridades pode fazer toda a diferença em situações críticas.