Homem é surpreendido e espancado a ripadas em via pública de Rio Branco

Vítima sofreu agressões nas costas, braços e pernas e foi socorrido por populares

Um homem identificado como Alexsandro de Oliveira Pinheiro, de 44 anos, foi agredido na tarde deste sábado (30) em uma via pública do bairro João Eduardo, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Homem é surpreendido e espancado a ripadas em via pública de Rio Branco. Foto: ContilNet

De acordo com testemunhas, a vítima caminhava nas proximidades do canal quando foi surpreendida por integrantes de uma facção criminosa. Os agressores usaram ripas e uma perna-manca para atingir Alexsandro nas costas, braços e pernas. Em seguida, o grupo deixou o local.

Ferido, Alexsandro foi socorrido por populares, que solicitaram um motorista de aplicativo para levá-lo ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele recebeu atendimento médico e permanece em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada para registrar a ocorrência.

