Homem espalha fezes em ar-condicionado e revolta servidores no interior do Acre; VÍDEO

O que era para ser uma segunda-feira normal de trabalho virou um episódio de revolta e indignação em Santa Rosa do Purus, no interior do Acre. Servidores públicos da cidade foram surpreendidos ao encontrarem fezes humanas espalhadas em diversos aparelhos de ar-condicionado recém-higienizados, prontos para instalação em um prédio público.

De acordo com relato de um servidor, a equipe havia dedicado todo o domingo (17) à limpeza dos equipamentos, com o objetivo de garantir um ambiente mais confortável para os usuários do serviço público. Porém, na manhã seguinte, a cena encontrada foi descrita como grotesca e revoltante.

“Se alguém souber quem fez isso me avise que eu pago uma recompensa de mil reais. A gente trabalha até dia de domingo para deixar as coisas limpas e alguém vem e faz isso”, desabafou o servidor em vídeo que circula nas redes sociais.

A Polícia Militar foi acionada e já iniciou as investigações para identificar o responsável. Apesar de causar estranheza, a prática é considerada crime contra o patrimônio público e pode resultar em responsabilização judicial. Com informações do Juruá em Tempo.

Veja o vídeo: