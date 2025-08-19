18/08/2025
Homem espalha fezes em ar-condicionado e revolta servidores no interior do Acre; VÍDEO

Equipamentos haviam sido higienizados no domingo e seriam instalados em prédio público; Polícia Militar investiga o caso

O que era para ser uma segunda-feira normal de trabalho virou um episódio de revolta e indignação em Santa Rosa do Purus, no interior do Acre. Servidores públicos da cidade foram surpreendidos ao encontrarem fezes humanas espalhadas em diversos aparelhos de ar-condicionado recém-higienizados, prontos para instalação em um prédio público.

De acordo com relato de um servidor, a equipe havia dedicado todo o domingo (17) à limpeza dos equipamentos, com o objetivo de garantir um ambiente mais confortável para os usuários do serviço público. Porém, na manhã seguinte, a cena encontrada foi descrita como grotesca e revoltante.

Aparelhos de ar-condicionado foram alvo de vandalismo em prédio público de Santa Rosa do Purus/Foto: Reprodução

“Se alguém souber quem fez isso me avise que eu pago uma recompensa de mil reais. A gente trabalha até dia de domingo para deixar as coisas limpas e alguém vem e faz isso”, desabafou o servidor em vídeo que circula nas redes sociais.

A Polícia Militar foi acionada e já iniciou as investigações para identificar o responsável. Apesar de causar estranheza, a prática é considerada crime contra o patrimônio público e pode resultar em responsabilização judicial. Com informações do Juruá em Tempo.

Veja o vídeo:

