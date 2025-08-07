7 de agosto de 2025
Homem espanca mulher com dezenas de socos em elevador no Guará

Vítima caminha em direção ao elevador e, quando a porta abre, é surpreendida pelo companheiro, que a ataca com socos e puxões de cabelo

Câmeras do circuito interno de um prédio do Guará 2 flagraram o momento em que um homem de 55 anos agride brutalmente a companheira nas dependências do residencial e dentro do elevador. A Polícia Civil do DF prendeu o agressor em decorrência do cumprimento de medidas judiciais em relação ao fato. Na casa dele, os agentes encontraram 500 munições e duas armas de fogo.

Homem espanca mulher com dezenas de socos em elevador no Guará/Foto: Material cedido ao Correio

As imagens são fortes e mostram o ataque do homem contra a mulher. No vídeo, a mulher caminha em direção ao elevador e, quando a porta abre, é surpreendida pelo companheiro, que a ataca com socos e puxões de cabelo. Já dentro do elevador, o homem continua a golpeá-la por mais de um minuto. A vítima tenta se defender, mas é agredida com cotoveladas. Confira o vídeo:

Prisão

Segundo o delegado Marcos Loures, da 4ª Delegacia de Polícia (Guará), mesmo diante das agressões, a mulher optou por não registrar queixa. No entanto, devido à gravidade das provas reunidas, a investigação seguirá independente da vontade da vítima.

A mulher, que está internada por conta do trauma físico e emocional, não entrou em detalhes sobre a agressão com a polícia. De acordo com o delegado, foram ouvidas testemunhas. “Vamos aguardar que ela saia da internação para ouvi-la. Também estamos aguardando o prontuário médico a ser enviado pelo hospital. Concluindo isso, a investigação estará encerrada.”

