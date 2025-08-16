16/08/2025
Universo POP
Homem flagra sucuri gigante saindo de manilha: ‘Nunca vi desse tanto, meu Deus’

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais

Um vídeo compartilhado nas redes sociais viralizou nos últimos dias ao mostrar a presença de uma sucuri gigante em uma área de manilha. Nas imagens, o homem que registra a cena se mostra impressionado com o tamanho do animal e comenta a todo momento sobre o que está presenciando.

O animal surpreendeu o homem por seu tamanho/Foto: Reprodução

“De boca a manilha é 1,20 m de boca, tá ela tá rodeada e para dentro tem 1 m de tanto, como pode, olha meu Deus do céu?”, relata em um dos trechos. Em seguida, ao perceber a movimentação dentro da estrutura, reforça: “Ainda é cobra, moço, é cobra que eu nunca vi desse tanto, como pode, olha meu Deus do céu?”.

O registro, que rapidamente se espalhou pelas plataformas digitais. Até o momento, não há informações oficiais sobre onde exatamente a cena foi gravada ou a espécie das cobras flagradas.

