Homem flagra sucuri gigante saindo de manilha: ‘Nunca vi desse tanto, meu Deus’

Um vídeo compartilhado nas redes sociais viralizou nos últimos dias ao mostrar a presença de uma sucuri gigante em uma área de manilha. Nas imagens, o homem que registra a cena se mostra impressionado com o tamanho do animal e comenta a todo momento sobre o que está presenciando.

“De boca a manilha é 1,20 m de boca, tá ela tá rodeada e para dentro tem 1 m de tanto, como pode, olha meu Deus do céu?”, relata em um dos trechos. Em seguida, ao perceber a movimentação dentro da estrutura, reforça: “Ainda é cobra, moço, é cobra que eu nunca vi desse tanto, como pode, olha meu Deus do céu?”.

O registro, que rapidamente se espalhou pelas plataformas digitais. Até o momento, não há informações oficiais sobre onde exatamente a cena foi gravada ou a espécie das cobras flagradas.