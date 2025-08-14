14 de agosto de 2025
Homem furta cacho de banana para vender a R$ 20 e é preso no interior do Acre

Jovem tentou se esconder no matagal após perceber a aproximação da viatura

Um jovem de 20 anos foi preso na manhã desta terça-feira (12) no bairro Bela Vista, em Feijó (AC), acusado de furtar um cacho de banana para vender por R$ 20.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela Rua José Leopoldino quando flagrou o suspeito, identificado como F. da S. F., cortando o fruto no quintal de uma residência. Ao notar a aproximação da viatura, ele abandonou a faca e o cacho, deitando-se no chão e tentando se esconder no matagal.

Cacho de bananas seria vendido posteriormente por R$ 20/Foto: Cedida

Durante a abordagem, o jovem admitiu que não conhecia o proprietário do imóvel e confirmou que pretendia vender a banana por R$ 20.

O suspeito foi detido e encaminhado ileso à Delegacia de Polícia Civil, junto com a faca e o cacho apreendidos, para a adoção dos procedimentos cabíveis.

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

