homem-morre-ao-cair-de-arquibancada-durante-show-do-oasis-em-londres

Após 16 anos longe dos palcos, o Oasis, banda composta pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, retornou com uma turnê nostálgica, mas o que era para ser um momento de celebração também ficou marcado por uma tragédia. No sábado, (2/8), um homem de 40 anos morreu após cair da arquibancada durante o show da banda no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

De acordo com a polícia londrina, a vítima foi encontrada já no chão, com ferimentos compatíveis com a queda, e foi declarada morta ainda no local. Até o momento, sabe-se apenas que o homem estava sentado na arquibancada superior do estádio, e sua identidade não foi divulgada, assim como a causa exata do acidente, que segue sendo investigada.

Oasis no Brasil Reprodução Anúncio da banda Oasis Reprodução: Instagram/Oasis Irmãos Liam e Noel Gallagher, da banda Oasis, devem fazer show no Brasil Reprodução: Instagram/Oasis

Segundo o jornal The Guardian, as autoridades pediram que qualquer pessoa que tenha testemunhado entre em contato e apontam ainda a possibilidade de que o acidente tenha sido registrado sem querer por fãs: “Acreditamos que é provável que várias pessoas tenham testemunhado o incidente ou, consciente ou inconscientemente, tenham gravado em vídeo em seu celular”, afirmou a polícia ao The Guardian.

Em um comunicado, a banda também se manifestou e prestou solidariedade à família da vítima: “Estamos chocados e tristes ao saber da trágica morte de um fã no show de ontem à noite”, declararam sobre a tragédia, que aconteceu durante o quarto show de uma sequência de sete apresentações no estádio, que seguiram sem interrupções após a morte do espectador. A banda inglesa de rock estava separada desde 2009, após muitos conflitos, mas decidiu se reunir para celebrar os mais de 30 anos do grupo, que anunciou um grande retorno em 2024.

Agora, em 2025, Liam e Noel saem em turnê pelo mundo, com datas marcadas para o Brasil nos dias 22 e 23 de novembro, em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o MorumBIS.