Homem morre após cair de poste ao tentar fazer ligação clandestina em Rio Branco

Antônio Edson da Silva, de 49 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (13) após cair de um poste de energia elétrica na Rua Luiz Gonzaga, bairro Vitória, região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo moradores, Edson utilizava uma escada apoiada no poste para tentar realizar uma ligação clandestina quando, inesperadamente, o equipamento se deslocou, provocando sua queda de aproximadamente 15 metros. O homem morreu antes da chegada do socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma unidade de suporte avançado ao local. Contudo, quando os socorristas chegaram, Edson já estava sem vida.

Policiais militares do 3° Batalhão isolaram a área para os trabalhos da perícia. O corpo foi removido por agentes de necropsia e levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames.

Edson era conhecido na comunidade por atuar como eletricista há muitos anos. A Polícia Civil investigará o caso para apurar as circunstâncias exatas do acidente.