Homem morre após contrair “ameba comedora de cérebro” em lago

Um morador do Missouri, nos Estados Unidos, morreu após ser infectado pela Naegleria fowleri, conhecida como “ameba comedora de cérebro”. O caso foi confirmado pelo Departamento de Saúde e Serviços para Idosos do estado em comunicado divulgado em 13 de agosto.

A vítima, cujo nome não foi revelado, teria contraído a infecção após praticar esqui aquático no Lago de Ozarks, um dos destinos turísticos mais movimentados da região. Dias depois, apresentou sintomas e precisou ser internado em uma UTI, mas não resistiu. A confirmação da doença veio por meio de teste laboratorial.

O que é a Naegleria fowleri?

A Naegleria fowleri é uma ameba que vive em lagos, rios e lagoas de água doce aquecida. A infecção ocorre quando a água contaminada entra pelo nariz e atinge o cérebro, destruindo o tecido cerebral — quadro conhecido como meningoencefalite amebiana primária (MAP).

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), entre 1962 e 2024 foram registrados 167 casos da doença nos EUA. A taxa de mortalidade ultrapassa 97%, mesmo com tratamento.

Sintomas e prevenção

Iniciais: dor de cabeça intensa, febre, náusea e vômito.

Avançados: confusão mental, rigidez de nuca, convulsões e coma.

Infecção: ocorre somente pela entrada da água contaminada pelo nariz (não é transmissível por ingestão).

Prevenção: evitar mergulhos em águas doces quentes durante o verão e usar tampões nasais em atividades de risco.

Apesar de extremamente rara, a doença tem evolução rápida e quase não deixa margem para tratamento, reforçando a importância da prevenção.

📌 Fonte: Departamento de Saúde do Missouri / CDC / National Library of Medicine / Metrópoles

✍️ Redação ContilNet Notícias