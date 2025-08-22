22/08/2025
Homem morre após contrair “ameba comedora de cérebro” em lago

Vítima praticava esqui aquático no Lago de Ozarks, no Missouri, e infecção foi confirmada por exames laboratoriais

Um morador do Missouri, nos Estados Unidos, morreu após ser infectado pela Naegleria fowleri, conhecida como “ameba comedora de cérebro”. O caso foi confirmado pelo Departamento de Saúde e Serviços para Idosos do estado em comunicado divulgado em 13 de agosto.

A vítima, cujo nome não foi revelado, teria contraído a infecção após praticar esqui aquático no Lago de Ozarks, um dos destinos turísticos mais movimentados da região. Dias depois, apresentou sintomas e precisou ser internado em uma UTI, mas não resistiu. A confirmação da doença veio por meio de teste laboratorial.

sasacvetkovic33 / Getty Images

O que é a Naegleria fowleri?

A Naegleria fowleri é uma ameba que vive em lagos, rios e lagoas de água doce aquecida. A infecção ocorre quando a água contaminada entra pelo nariz e atinge o cérebro, destruindo o tecido cerebral — quadro conhecido como meningoencefalite amebiana primária (MAP).

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), entre 1962 e 2024 foram registrados 167 casos da doença nos EUA. A taxa de mortalidade ultrapassa 97%, mesmo com tratamento.

Sintomas e prevenção

  • Iniciais: dor de cabeça intensa, febre, náusea e vômito.

  • Avançados: confusão mental, rigidez de nuca, convulsões e coma.

  • Infecção: ocorre somente pela entrada da água contaminada pelo nariz (não é transmissível por ingestão).

  • Prevenção: evitar mergulhos em águas doces quentes durante o verão e usar tampões nasais em atividades de risco.

Apesar de extremamente rara, a doença tem evolução rápida e quase não deixa margem para tratamento, reforçando a importância da prevenção.

Ameba Naegleria fowleri. ilustração computacional - Metrópoles.

A Naegleria fowleri é uma ameba que pode ser encontrada na água, sendo a única espécie de Naegleria que infecta seres humanos //  KATERYNA KON / SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images

📌 Fonte: Departamento de Saúde do Missouri / CDC / National Library of Medicine / Metrópoles
✍️ Redação ContilNet Notícias

