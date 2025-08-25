Homem morre atropelado pelo próprio caminhão em Sergipe

Na manhã desse sábado (23/8), um homem morreu em um acidente com o próprio caminhão na SE-230, na Rota do Sertão, no município de Canindé de São Francisco, no interior de Sergipe.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), a vítima conduzia um caminhão, que apresentou problemas mecânicos. Ao tentar realizar reparos posicionando-se sob o veículo, o caminhão desengrenou e se movimentou sozinho, atropelando o motorista.

