homem-morre-depois-de-ser-atacado-por-cachorro-no-interior-de-sp

Um homem de 45 anos morreu após ter sido atacado por um cachorro na noite dessa sexta-feira (22/8). O caso ocorreu na Avenida George Oeterer, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Policiais militares (PMs) em patrulhamento localizaram a vítima com ferimentos na perna. A Polícia Civil investiga a ocorrência.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o tutor do animal ainda não foi identificado. “As diligências estão em andamento esclarecer as circunstâncias do ocorrido”, informou a pasta.

Morte após ataque de cachorro