homem-morre-depois-de-ser-atacado-por-cachorro-no-interior-de-sp

0
Um homem de 45 anos morreu após ter sido atacado por um cachorro na noite dessa sexta-feira (22/8). O caso ocorreu na Avenida George Oeterer, em Sorocaba, no interior de São Paulo.
Policiais militares (PMs) em patrulhamento localizaram a vítima com ferimentos na perna. A Polícia Civil investiga a ocorrência.
Leia também
-
Agente de saúde escapa de ataque de cachorro. Vídeo
-
GO: filho de prefeito tem o rosto desfigurado após ataque de cachorro
-
Dono de pastor alemão é condenado por ataque a cachorro de vizinho
-
Vídeo: cachorros soltos fazem ataque brutal contra gatos no DF
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o tutor do animal ainda não foi identificado. “As diligências estão em andamento esclarecer as circunstâncias do ocorrido”, informou a pasta.
Morte após ataque de cachorro
- O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
- A vítima foi levada ao pronto-atendimento do bairro, mas não sobreviveu.
- Exames foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML).
- O caso foi registrado como morte suspeita no plantão policial de Sorocaba.