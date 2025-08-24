24/08/2025
Homem morre depois de ser atacado por cachorro no interior de SP

Um homem de 45 anos morreu após ter sido atacado por um cachorro na noite dessa sexta-feira (22/8). O caso ocorreu na Avenida George Oeterer, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Policiais militares (PMs) em patrulhamento localizaram a vítima com ferimentos na perna. A Polícia Civil investiga a ocorrência.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o tutor do animal ainda não foi identificado. “As diligências estão em andamento esclarecer as circunstâncias do ocorrido”, informou a pasta.

Morte após ataque de cachorro

  • O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
  • A vítima foi levada ao pronto-atendimento do bairro, mas não sobreviveu.
  • Exames foram solicitados ao Instituto Médico Legal (IML).
  • O caso foi registrado como morte suspeita no plantão policial de Sorocaba.

 

