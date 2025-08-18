Homem procurado por roubo no Acre é preso no Paraná após romper tornozeleira eletrônica

18/08/2025
Um jovem de 24 anos, que estava foragido da Justiça do Acre, foi preso na tarde desta segunda-feira (18) em Cascavel, no Paraná.

A detenção foi realizada por policiais do Pelotão de Choque da Polícia Militar, durante patrulhamento na região do antigo Terminal Leste.

De acordo com informações levantadas, o rapaz utilizava tornozeleira eletrônica, mas rompeu o dispositivo e fugiu para o Paraná. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

