Homem que agrediu cuidadora da mãe na Asa Norte é liberado após depor

O homem de 53 anos que foi detido após agredir a cuidadora da mãe idosa em um prédio na Asa Norte (DF) foi liberado após prestar depoimento.

Antes de ser empurrada pelo filho da paciente, a mulher de 44 anos relatou ter sido ofendida com palavrões.

A agressão foi flagrada por uma câmera de segurança do corredor do prédio. O vídeo mostra a cuidadora sendo empurrada. Sem equilíbrio, ela cai no chão. Segundos depois, a idosa se aproxima e tenta ajudá-la.

A mulher registrou boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).

Vizinhos acionaram a Polícia Militar (PMDF) após ouvirem gritos por socorro.

No local, a equipe policial encontrou a cuidadora no hall do prédio sendo amparada por moradores.

O filho da idosa foi preso em outra saída do edifício. Segundo a polícia, ele não resistiu à prisão.

Na delegacia, ele foi ouvido e, em seguida, liberado após se comprometer a comparecer em juízo quando for intimado.

Acusação de furto

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a cuidadora relatou que foi acusada de furtar uma xícara da cozinha e, ao tentar se defender, foi agarrada pela camisa, jogada no corredor e ofendida com palavrões.

O caso foi registrado como lesão corporal.