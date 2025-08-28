Homem que agrediu cuidadora da mãe na Asa Norte é liberado após depor

O homem de 53 anos que foi detido após agredir a cuidadora da mãe idosa em um prédio na Asa Norte (DF) foi liberado após prestar depoimento.
Antes de ser empurrada pelo filho da paciente, a mulher de 44 anos relatou ter sido ofendida com palavrões.
A agressão foi flagrada por uma câmera de segurança do corredor do prédio. O vídeo mostra a cuidadora sendo empurrada. Sem equilíbrio, ela cai no chão. Segundos depois, a idosa se aproxima e tenta ajudá-la.
Mais detalhes:
- A mulher registrou boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).
- Vizinhos acionaram a Polícia Militar (PMDF) após ouvirem gritos por socorro.
- No local, a equipe policial encontrou a cuidadora no hall do prédio sendo amparada por moradores.
- O filho da idosa foi preso em outra saída do edifício. Segundo a polícia, ele não resistiu à prisão.
- Na delegacia, ele foi ouvido e, em seguida, liberado após se comprometer a comparecer em juízo quando for intimado.
Veja imagens:
3 imagensFechar modal.1 de 3
Momento em que ela é empurrada e cai no chão
Imagem obtida pelo Metrópoles2 de 3
Cuidadora caída no chão
Imagem obtida pelo Metrópoles3 de 3
Idosa tenta ajudar a cuidadora
Imagem obtida pelo Metrópoles
Leia também
-
Filho de idosa agride e acusa cuidadora de furtar xícara na Asa Norte
-
Saiba quem é o homem preso por matar 2 em noite de arrastão e facadas
-
Vídeo: ladrões “davam bote”, rendiam vítimas e roubavam veículos no DF
Acusação de furto
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a cuidadora relatou que foi acusada de furtar uma xícara da cozinha e, ao tentar se defender, foi agarrada pela camisa, jogada no corredor e ofendida com palavrões.
O caso foi registrado como lesão corporal.