Homem que cortou patas de cadela é denunciado pelo Ministério Público por maus-tratos

A cachorra chamada de “Anja”, passou por cirurgias e segue internada em Ibiraiaras

O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou, na última quarta-feira (30/7), um homem de 63 anos por maus-tratos e extrema crueldade contra sua própria cadela. Ele é acusado de cortar as patas do animal, que agora está sob cuidados veterinários.

De acordo com a denúncia, apresentada pela promotora de Justiça Nathália Frare Barbosa, de Lagoa Vermelha, o homem utilizou uma faca para mutilar as duas patas dianteiras da cadela e causar ferimentos graves na pata traseira direita. O animal também era mantido preso por uma corda curta, em condições de desnutrição, mesmo durante e após a mutilação, o que resultou em “sofrimento desnecessário”. As informações são do portal GZH.

Veja as fotos Homem que cortou patas de cadela é denunciado pelo Ministério Público por maus-tratosReprodução: Instagram @uniao_protetora_caseiros Homem que cortou patas de cadela é denunciado pelo Ministério Público por maus-tratosReprodução: Instagram @uniao_protetora_caseiros Homem que cortou patas de cadela é denunciado pelo Ministério Público por maus-tratosReprodução: Instagram @uniao_protetora_caseiros Homem que cortou patas de cadela é denunciado pelo Ministério Público por maus-tratosReprodução: Instagram @uniao_protetora_caseiros Homem que cortou patas de cadela é denunciado pelo Ministério Público por maus-tratosReprodução: Instagram @uniao_protetora_caseiros

Leia Também

“A crueldade praticada contra o animal choca, viola a expectativa social mínima de civilidade e exige reprimenda especial. O Ministério Público está comprometido em garantir que crimes como esse não fiquem impunes e que os direitos dos animais sejam respeitados”, afirmou a promotora.

O homem permanece preso preventivamente em Lagoa Vermelha. A pena para crimes de maus-tratos contra cães e gatos foi elevada para até cinco anos de reclusão, além de multa e proibição de manter a guarda de animais.

A cadela foi resgatada por protetores e levada a uma clínica veterinária em Ibiraiaras. Ela passou por duas cirurgias: uma de reconstrução das patas dianteiras e outra de amputação da pata traseira, que teve músculos, tendões e ligamentos comprometidos.

Batizada de “Anja” pelos veterinários, a cadela permanece internada, em recuperação. O grupo de voluntárias envolvido no resgate estuda agora a possibilidade de colocação de próteses para substituir os membros perdidos. No momento, ela não está disponível para adoção, pois seguirá sob cuidados médicos. A adoção só será discutida após sua plena recuperação, prevista para ocorrer nos próximos meses.