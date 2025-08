Homem que deu 60 socos na namorada pede cela isolada para “preservar vida”

A defesa de Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, que agrediu com 61 socos a namorada Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 anos, pediu à Justiça para que ele fique em uma cela com isolamento para “preservar sua vida e integridade física”. A agressão aconteceu em um elevador de um condomínio em Natal, no Rio Grande do Norte, e ele foi preso no último sábado (26/7).

Neste momento, Igor está na Central de Recebimento e Triagem (CRT) de Parnamirim, dividindo cela com outros seis presos. Nas redes sociais, foram divulgados endereços ligados a Igor, que é ex-jogador de basquete, com um imóvel pichado com ameaças. A família de Igor precisou emitir uma nota pública dizendo que não tem “responsabilidade sobre os atos cometidos” pelo homem.

Fonte: NSC Total / Metrópoles

Redigido por ContilNet.