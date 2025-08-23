Homem que matou companheira a marretadas diz que desconfiou de traição

0
O homem que matou a companheira a marretadas em Lauro de Freitas relatou, em depoimento durante audiência de custódia na quinta-feira (21/8), que tem problemas psicológicos e que cometeu o crime porque desconfiou que estaria sendo traído.
O crime aconteceu na noite da terça-feira (19/8), Ramon de Jesus Guedes matou Laina Santana Costa Guedes, de 37 anos, na frente das duas filhas, no bairro do Caji, no município da Região Metropolitana de Salvador.
Leia a reportagem completa no Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.