Homem que matou PM da Rota com tiro no rosto é condenado a 24 anos

O homem que matou um policial militar (PM) das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) com um tiro no rosto foi condenado a 24 anos e três meses de prisão. Kaique Coutinho do Nascimento, conhecido como “Chip”, baleou o soldado Samuel Wesley Cosmo com um tiro na cabeça, enquanto o agente estava em patrulhamento em Santos, no litoral de São Paulo, em fevereiro deste ano.

Kaique foi julgado pelo Tribunal do Júri na última quarta-feira (27/8), no Fórum de Santos. O julgamento começou às 13h e ouviu o réu, além de três testemunhas: o delegado Thiago Bonametti, responsável pela investigação, e os PMs Ederson Luiz da Costa e Ricardo Silva Mombelli, que estavam com Samuel no momento do disparo.

O juiz Alexandre Betini, da Vara do Júri do Foro de Santos, negou ao réu a possibilidade de recorrer da condenação do processo em liberdade, uma vez que ele esteve preso durante toda a fase de instrução processual.

O magistrado não fixou valor mínimo para reparação dos danos causados pelo homicídio aos herdeiros do PM, pois não foi quantificado ao longo do processo o quanto seria tal reparação.

Kaique foi condenado por homicídio qualificado majorado e associação criminosa. A pena ficou fixada em 24 anos, três meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa.

15 imagens Fechar modal. 1 de 15

Kaique da Silva Coutinho, conhecido como “Chip”, é apontado como autor dos disparos que mataram o soldado Cosmo, da Rota

Divulgação/SSP 2 de 15

Soldado Samuel Wesley Cosmo, no batalhão da Rota na capital paulista

Reprodução/Redes Sociais 3 de 15

Soldado da Rota foi o segundo PM morto no litoral paulista neste ano

Reprodução Redes Sociais 4 de 15

Kennedy Cosmo e Samuel Wesley Cosmo

Reprodução 5 de 15

Policial militar de São Paulo Samuel Wesley Cosmo, soldado lotado nas Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota)

Reprodução 6 de 15

Família pede doações a viúva e filhas de soldado da Rota morto

Reprodução/Redes Sociais 7 de 15

Reprodução/PMSP 8 de 15

Reprodução/PMSP 9 de 15

Reprodução/PMSP 10 de 15

Reprodução/PMSP 11 de 15

12 de 15

Reprodução/PMSP 13 de 15

Reprodução/PMSP 14 de 15

Reprodução/PMSP 15 de 15

Reprodução/PMSP

Relembre o caso

Na ocasião, de acordo com a PM, o soldado patrulhava com a sua equipe na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no bairro Rádio Clube, zona noroeste de Santos, em 2 de fevereiro deste ano.

Ele sofreu um disparo no rosto e foi levado em estado grave para a Santa Casa de Santos, onde passou por uma tomografia.

De acordo com a corporação, não havia tiroteio ou incursões no momento em que o PM da Rota foi baleado.

O agente permaneceu internado, mas morreu na madrugada do dia seguinte.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) instaurou uma operação para a captura de Kaique, que foi preso em Uberlândia (MG) no dia 14 de fevereiro.

Leia também

Morte de PM motivou nova Operação Escudo

Com o ataque ao policial da Rota, foi desencadeada uma nova Operação Escudo na região. A primeira fase foi deflagrada justamente em retaliação à morte de outro PM da Rota, o soldado Patrick Bastos Reis, assassinado a tiros em 31 de julho de 2023. Essa foi a primeira morte de um agente do batalhão de elite, em campo, desde 1999.

Junto com a Operação Verão, as ações da PM na Baixada Santista foram altamente letais. Ao todo, 84 pessoas foram mortas em supostos confrontos com a polícia, segundo os números oficiais.