Homem que mutilou cavalo com facão em cavalgada segue solto e revolta população

Um cavalo branco foi brutalmente morto em Bananal, São Paulo, no dia 16 de agosto de 2025, durante uma cavalgada no Sertão do Hortelã, próximo à divisa com Rio Claro, Rio de Janeiro. O animal, exausto após tentar subir um trecho íngreme, teve as quatro patas decepadas e o abdômen perfurado por golpes de facão, supostamente pelo próprio tutor, um jovem de 21 anos. O caso, registrado como crime ambiental, está sob investigação da Polícia Civil e Ambiental, mas o suspeito permanece solto, gerando revolta nacional.

Imagens do equino mutilado viralizaram nas redes sociais, amplificando a indignação de moradores e figuras públicas, como a cantora Ana Castela e a ativista Luísa Mell, que cobram justiça e mudanças na legislação para proteger animais em eventos rurais. A ausência de fiscalização veterinária no evento expôs falhas graves na regulamentação de cavalgadas, reacendendo debates sobre o bem-estar animal no Brasil.

A tragédia ocorreu em um evento tradicional, comum na região, mas sem normas específicas para garantir a saúde dos cavalos. Testemunhas relataram que o animal apresentava sinais claros de exaustão antes de colapsar, o que levanta questionamentos sobre a negligência do tutor e dos organizadores. A mobilização online, impulsionada por celebridades e ativistas, mantém a pressão por punições mais severas e regulamentações mais rígidas.

Repercussão nacional e indignação pública

A crueldade do caso em Bananal chocou o país, com imagens e vídeos do cavalo mutilado circulando amplamente nas redes sociais. A cantora Ana Castela, conhecida por sua ligação com o universo rural e paixão por cavalos, usou suas plataformas para denunciar o ato, chamando o responsável de “covarde” e pedindo a intervenção de ativistas como Luísa Mell e o delegado Bruno Lima. A postagem de Castela, que incluiu imagens do suspeito, alcançou milhões de pessoas, intensificando a pressão por justiça.

Luísa Mell, reconhecida por sua luta pela causa animal, criticou a falta de proteção legal para equinos e defendeu a ampliação da Lei Sansão, que atualmente abrange apenas cães e gatos. A hashtag #JustiçaPeloCavalo dominou as redes, com internautas compartilhando informações sobre o suspeito e exigindo sua prisão. Moradores de Bananal também se mobilizaram, organizando protestos pacíficos e cobrando maior fiscalização em eventos rurais.

Falhas na fiscalização de eventos rurais

A cavalgada no Sertão do Hortelã não contava com a presença de veterinários ou normas específicas para garantir o bem-estar animal, conforme relatos de moradores e participantes. Especialistas apontam que a ausência de supervisão profissional é um problema recorrente em eventos rurais, contribuindo para casos de negligência e maus-tratos. O cavalo, submetido a esforços físicos extremos sem pausas adequadas ou hidratação, colapsou antes de ser mutilado, evidenciando a falta de cuidados básicos.

A Prefeitura de Bananal emitiu uma nota repudiando o ato e afirmou estar colaborando com as autoridades, mas a população local critica a ausência de medidas preventivas. ONGs de proteção animal defendem a obrigatoriedade de vistorias prévias e a presença de veterinários em cavalgadas, destacando que normas claras poderiam evitar tragédias. Casos semelhantes, como o colapso de um cavalo por calor extremo na Expoacre, no Acre, reforçam a necessidade de maior controle.

Investigação policial e entraves legais

A Polícia Civil de Bananal está coletando depoimentos e analisando vídeos para esclarecer os detalhes do caso. O suspeito, identificado como um jovem de 21 anos, enfrenta acusações enquadradas na Lei nº 9.605/1998, que prevê detenção de três meses a um ano e multa por maus-tratos a animais, com agravante pela morte do cavalo. Apesar da gravidade do ato, ele permanece solto, o que tem gerado críticas de ativistas e da população, que questionam a demora na aplicação da justiça.

A Polícia Ambiental também investiga se outros animais sofreram maus-tratos durante a cavalgada, enquanto especialistas criticam as limitações da legislação atual. A Lei Sansão, que aumentou as penas para crimes contra cães e gatos, não se aplica a cavalos, o que tem motivado debates sobre sua ampliação. Ativistas argumentam que equinos, apesar de sua importância cultural e econômica, carecem de proteção legal equivalente.

Depoimentos e reações do suspeito

Testemunhas relataram à polícia que o cavalo apresentava sinais claros de exaustão antes de colapsar, com respiração fraca e incapacidade de se mover. O suspeito, visto com uma garrafa de bebida durante o evento, teria dito a um espectador: “Se você tem coração, melhor não olhar”, antes de usar o facão. A mãe do jovem, em um vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que ele estava embriagado e agiu em desespero, mas a explicação foi recebida com indignação, sendo considerada insuficiente para justificar a crueldade.

O depoimento do suspeito à Polícia Civil reforça que ele acreditava que o animal estava morto, mas testemunhas afirmam que o cavalo ainda apresentava sinais vitais. A violência do ato, somada à falta de punição imediata, intensificou a revolta pública, com internautas compartilhando imagens do jovem para pressionar as autoridades. A investigação segue em andamento, mas a ausência de prisão preventiva tem gerado críticas à lentidão do processo.

Propostas para mudanças e prevenção

A tragédia em Bananal reacendeu discussões sobre a necessidade de regulamentação mais rigorosa para cavalgadas e eventos rurais. Especialistas em bem-estar animal defendem a presença obrigatória de veterinários, hidratação adequada e pausas regulares para evitar o esgotamento dos cavalos. ONGs planejam enviar propostas ao Congresso Nacional para ampliar a Lei Sansão, incluindo cavalos e outros animais de grande porte, além de exigir vistorias prévias em eventos que envolvam equinos.

Moradores do Sertão do Hortelã organizaram abaixo-assinados exigindo regulamentações locais, como a proibição de práticas que causem sofrimento e a obrigatoriedade de supervisão veterinária. A mobilização online, liderada por figuras públicas e ativistas, mantém o caso em destaque, com pedidos por punições mais severas e medidas preventivas. A pressão por mudanças estruturais pode transformar o caso de Bananal em um marco na luta pela proteção animal no Brasil.

