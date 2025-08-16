16/08/2025
Homem sai para caçar e acaba atacado por indígena a terçadada dentro de mata no Acre

Um homem de 29 anos foi atacado por um indígena dentro da floresta e acabou ferido com uma terçadada na coxa

Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta sexta-feira (15) na altura do seringal Santos Dumont, Rio Caeté, em Sena Madureira. Um homem de 29 anos foi atacado por um indígena dentro da floresta e acabou ferido com uma terçadada na coxa.

Caso aconteceu na Zona Rural de Sena Madureira, no Acre/Reprodução

Segundo informações, a vítima tinha saído de casa para caçar animais silvestres – a chamada caça de subsistência. Quando estava voltando, deparou-se com indígena de baixa estatura. Sem motivo aparente, sofreu o ataque. O morador estava com uma espingarda nas costas, mas por conta do ataque, deixou a arma para trás e saiu correndo dentro da mata. Ele foi socorrido posteriormente e transportado para o pronto socorro do hospital João Cancio Fernandes, em Sena.

A Polícia Militar registrou a ocorrência, mas o indígena não foi localizado.

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

