Homem sai para caçar e acaba atacado por indígena a terçadada dentro de mata no Acre

Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta sexta-feira (15) na altura do seringal Santos Dumont, Rio Caeté, em Sena Madureira. Um homem de 29 anos foi atacado por um indígena dentro da floresta e acabou ferido com uma terçadada na coxa.

Segundo informações, a vítima tinha saído de casa para caçar animais silvestres – a chamada caça de subsistência. Quando estava voltando, deparou-se com indígena de baixa estatura. Sem motivo aparente, sofreu o ataque. O morador estava com uma espingarda nas costas, mas por conta do ataque, deixou a arma para trás e saiu correndo dentro da mata. Ele foi socorrido posteriormente e transportado para o pronto socorro do hospital João Cancio Fernandes, em Sena.

A Polícia Militar registrou a ocorrência, mas o indígena não foi localizado.