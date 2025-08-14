14 de agosto de 2025
Homem sente dor no peito e descobre faca alojada no corpo há oito anos

Homem procurou atendimento por secreção no peito e descobriu que carregava uma faca alojada no corpo havia quase uma década

Um homem de 44 anos descobriu que viveu por oito anos com uma faca alojada no peito sem saber. A revelação veio depois que ele procurou atendimento médico na Tanzânia por causa de secreção com mau cheiro logo abaixo do mamilo direito.

Homem sente dor no peito e descobre faca alojada no corpo há oito anos. Foto: Reprodução

No caso, publicado no Journal of Surgical Case Reports em 31 de maio, o paciente relatou que não sentia dor no peito, dificuldade para respirar, tosse ou febre, e apresentava sinais vitais normais, o que deixou os médicos intrigados.

Enquanto os profissionais investigavam o caso, o paciente lembrou que, quase dez anos antes, havia se machucado durante uma briga, sofrendo cortes no rosto, nas costas, no tórax e no abdômen. Na época, recebeu suturas, mas não passou por exames de imagem, já que não havia suspeita de que algum objeto tivesse permanecido no corpo.

Homem procurou atendimento por secreção no peito e descobriu que carregava uma faca alojada no corpo havia quase uma década. Foto: Reprodução

Surpresa no raio-x

O exame atual mostrou que uma lâmina estava presa ao lado direito do tórax, encostada à escápula. Apesar do tamanho, não atingiu órgãos vitais. Segundo os médicos, o acúmulo de pus foi causado pela presença do corpo estranho e por tecido danificado ao redor.

O homem passou por cirurgia para retirar a faca e drenar o pus. Ele ficou um dia na UTI e outros dez internado em observação. A recuperação foi positiva, sem registro de novas complicações.

