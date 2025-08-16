Homem sofre queimaduras nas costas e pescoço após incêndio em galpão

Na manhã deste sábado (16/8), um homem de 26 anos sofreu queimaduras de 2º grau nas costas, após um incêndio em uma empresa de reciclagem, localizada em Ceilândia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as guarnições chegaram no local, se depararam com uma intensa nuvem de fumaça preta.

Após avaliação da estrutura do galpão, foram montadas linhas de mangueira para combate com água e espuma. Depois de aproximadamente duas horas de atuação, o incêndio foi controlado.

No interior do galpão, alguns plásticos permanecem em reignição, porém, sem risco de propagação para outras áreas. Segundo o CBMDF, uma equipe permanece de prontidão no local, como forma de prevenção.

De acordo com a corporação, a vítima sofreu queimaduras de 2º grau nas costas e no pescoço, foi atendida no local e, após regulação médica, foi transportada consciente e orientada ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A perícia do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, que vai avaliar a estrutura do galpão, foram acionadas.

Veja imagens do combate às chamas:

O incêndio atingiu uma empresa de reciclagem, em Ceilândia

Um homem, de 26 anos, sofreu queimaduras nas costas e pescoço

Depois de aproximadamente duas horas de atuação, o incêndio foi controlado

No interior do galpão, alguns plásticos permanecem em reignição, porém, sem risco de propagação para outras áreas

A perícia do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionadas