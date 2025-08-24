Homem tem rosto esmagado por barco em praia de Florianópolis

Um homem teve o rosto prensado entre uma embarcação e sua quilha na manhã desse sábado (23/8) na Praia da Armação, em Florianópolis. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado pelo helicóptero Arcanjo até o heliponto da Beira-mar Norte para atendimento no hospital.

Leia também

A vítima, de 23 anos, estava manuseando o barco quando a embarcação acabou caindo sobre ele, segundo os bombeiros. De acordo com as equipes que atenderam a ocorrência, o barco estaria suspenso com uma espécie de macaco, e ao pegar uma ferramenta embaixo da embarcação ela despencou sobre a vítima.

Leia a reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.