Homem usa nota falsa de R$ 100 para comprar cerveja em distribuidora no Acre

Nas gravações, ele aparece separando uma das cédulas e repassando-a no pagamento

A Polícia Civil investiga um caso de estelionato registrado em Cruzeiro do Sul (AC) na última sexta-feira (22), quando um homem utilizou uma nota de R$ 100 falsa para adquirir duas caixas de cerveja em uma distribuidora localizada na Avenida Copacabana.

Imagens captadas pelas câmeras de segurança mostram que o homem estava com um "bolo" de dinheiro no momento da ação

De acordo com o proprietário do estabelecimento, a situação ocorreu no início da tarde, momento em que o suspeito chegou ao local, fez a compra e entregou a nota falsificada ao funcionário.

Imagens captadas pelas câmeras de segurança mostram que o homem estava com um “bolo” de dinheiro no momento da ação. Nas gravações, ele aparece separando uma das cédulas e repassando-a no pagamento.

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: "Construir pontes, não derrubá-las"

