Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil

Gilberto Gil prestou uma homenagem a Preta Gil no dia em que a cantora completaria 51 anos. Em suas redes sociais, o cantor publicou fotos da filha ainda pequena, com uma mensagem emocionada: “Na família Gil, dia 8 de agosto será sempre o dia oficial da alegria e celebração, da nossa integrante mais festiva. Uma saudade sem fim”.

Preta Gil faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer de intestino. O corpo da cantora foi velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, atendendo a um pedido que ela havia feito em vida.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.