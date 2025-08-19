19/08/2025
Homens de minissaia viralizam e causam debate sobre moda; veja
Homens de minissaia viralizam e causam debate sobre moda; veja

Campanha da marca estadunidense ai cash gerou polêmica nas redes sociais ao usar modelos masculinos

A nova coleção de minissaias da marca americana Ai Cash viralizou após a campanha fotográfica usar modelos masculinos. O criador da marca, Eleven, e o modelo Josiah Amaree vestiram as peças nas ruas de Atlanta, nos Estados Unidos, gerando um debate sobre se homens deveriam usar este tipo de roupa.

@ai.cashh/Instagram/Reprodução

Apesar da possível jogada de marketing, a campanha reflete o crescimento da moda agênero, que está cada vez mais presente na indústria. O estilo, que não se destina a um gênero específico, ganha força no mercado e demonstra uma mudança cultural dentro da moda, que agora valoriza a individualidade e a liberdade de expressão.

Vem entender!

Foto com cor. Homens usando saia – MetrópolesFoto com cor. Homens usando saia - Metrópoles
O criador da marca Ai Cash enxergou na coleção uma oportunidade de vencer seu próprio medo de usar saias como parte do seu estilo
@hisandeverdade/Instagram/Reproduçãohomens com minissaias - metrópoles
Minissaia da marca brasileira Dendezeiro
@viktor_manila/Instagram/Reproduçãohomens com minissaias - metrópoles
Moda agênero

 

@jonaskautenburger/Instagram/Reproduçãohomens com minissaias - metrópoles
Mudanças no guarda-roupa representam fenômeno cultural

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

 

