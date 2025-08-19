Homens de minissaia viralizam e causam debate sobre moda; veja

A nova coleção de minissaias da marca americana Ai Cash viralizou após a campanha fotográfica usar modelos masculinos. O criador da marca, Eleven, e o modelo Josiah Amaree vestiram as peças nas ruas de Atlanta, nos Estados Unidos, gerando um debate sobre se homens deveriam usar este tipo de roupa.

Apesar da possível jogada de marketing, a campanha reflete o crescimento da moda agênero, que está cada vez mais presente na indústria. O estilo, que não se destina a um gênero específico, ganha força no mercado e demonstra uma mudança cultural dentro da moda, que agora valoriza a individualidade e a liberdade de expressão.

