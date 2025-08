Honda Star Motors abre estande no Via Verde Shopping com motos e ofertas exclusivas; confira!

Foi inaugurado nesta segunda-feira (4), em Rio Branco (AC), o novo estande da Honda Star Motors no Via Verde Shopping. O espaço, localizado no corredor C, próximo à loja Bahrem, oferece ao público a oportunidade de conhecer os mais recentes modelos da marca e fechar negócio com condições especiais.

O ambiente foi planejado para proporcionar uma experiência completa aos visitantes, com atendimento personalizado e informações sobre financiamento, consórcio e ofertas promocionais. A ação reforça a presença da Honda na capital acreana e aproxima ainda mais os consumidores das novidades do setor de duas rodas.

O estande ficará aberto ao público durante o horário de funcionamento do shopping.