Horóscopo de hoje, 01/08/2025 – Previsões para todos os signos

Descubra as previsões astrológicas para o seu signo neste dia 01/08/2025. Amor, carreira e saúde sob a influência dos astros.

Áries (21/03 – 19/04) Conflitos sociais se intensificam nesta fase marcada pela tensão entre Lua Crescente, Plutão, Sol e Mercúrio, trazendo mudanças na maneira de viver a coletividade. Evite alimentar discussões e demonstre tranquilidade. Vínculos afetivos ganham força com a harmonia lunar com Vênus e Júpiter.

Touro (20/04 – 20/05) As relações passam por uma fase de conflitos e ajustes importantes na convivência e gestão das tarefas, devido aos aspectos tensos entre Lua Crescente, Plutão, Sol e Mercúrio. Gentileza e empatia ajudam a reduzir a tensão, conforme sugere a harmonia lunar com Vênus e Júpiter.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Conflitos podem surgir com mais frequência na rotina, como mostram os aspectos tensos da Lua Crescente com Plutão, Sol e Mercúrio. Será preciso mais escuta e diplomacia. Cultivar equilíbrio nas emoções e ter flexibilidade pode abrir espaço para acordos, visto a harmonia lunar com Vênus e Júpiter.

Câncer (21/06 – 22/07) Os encontros tensos entre Lua Crescente, Plutão, Sol e Mercúrio mostram que é preciso alinhar momentos de lazer e finanças, evitando excessos que comprometam a segurança. Use a criatividade para encontrar formas alternativas que não afete seus recursos.

Leão (23/07 – 22/08) Conflitos surgem entre o universo íntimo e as exigências das relações, pedindo mais flexibilidade sem abrir mão da individualidade, como mostram os aspectos tensos entre Lua Crescente, Plutão, Sol e Mercúrio. Cuidar do bem-estar emocional pode fortalecer sua autoestima, visto a harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter.

Virgem (23/08 – 22/09) Insatisfações se intensificam e podem afetar a forma como você se comunica, devido à tensão envolvendo a Lua Crescente, Plutão, Sol e Mercúrio. Enfrente os desafios com praticidade e busque unir objetivos em prol de algo comum, como sugere a harmonia com Vênus e Júpiter.

Libra (23/09 – 22/10) Conflitos territoriais podem pesar as relações sociais, como sugere a tensão envolvendo a Lua Crescente, Plutão, Sol e Mercúrio, exigindo cautela e bom senso. A base do respeito vem da valorização pessoal, e isso se reforça com a harmonia lunar com Vênus e Júpiter.

Escorpião (23/10 – 21/11) A tensão entre Lua, Plutão, Sol e Mercúrio mostra que é preciso equilibrar as próprias expectativas com as necessidades do lar e do trabalho, evitando atitudes individualistas. Pratique generosidade e empatia, como sugere a harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter.

Sagitário (22/11 – 21/12) Os desafios podem parecer mais intensos, comprometendo sua capacidade para encontrar soluções e afetando os relacionamentos, devido à tensão entre Lua, Plutão, Sol e Mercúrio. Reservar um tempo para si ajuda a manter o equilíbrio, graças à harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter.

Capricórnio (22/12 – 19/01) Com a Lua Crescente, as exigências sociais tendem a aumentar, é preciso cuidado para não comprometer suas próprias necessidades, como alerta a tensão com Plutão, Sol e Mercúrio. Preserve relações sinceras e recíprocas, como sugere a harmonia lunar com Vênus e Júpiter.

Aquário (20/01 – 18/02) As demandas profissionais se intensificam e exigem mais dedicação e habilidade para lidar com as pessoas ao seu redor, como apontam os aspectos tensos entre a Lua Crescente, Plutão, Sol e Mercúrio. Uma rotina estável e acolhedora favorece seu bem-estar, como sinaliza a harmonia com Vênus e Júpiter.