Horóscopo de hoje, 02/08/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) O momento favorece o cuidado com a vida privada em seus aspectos afetivos e práticos, contando com acolhimento emocional e união em prol da gestão das rotinas. Direcione suas forças para as metas imediatas.

Touro (20/04 – 20/05) A Lua no setor dos relacionamentos destaca um momento de maior percepção das necessidades nas parcerias, ao mesmo tempo em que favorece trocas em redes, visto a harmonia entre esse astro com Júpiter na área comunicativa e Marte na casa social. Transmita entusiasmo e estimule conexões.

Gêmeos (21/05 – 20/06) O dia estimula o envolvimento com tarefas do cotidiano, favorecendo a articulação produtiva com quem faz parte da sua rotina, reunindo dever e satisfação, já que a Lua no setor do cotidiano se harmoniza com Júpiter na área material e com Marte na área familiar, elevando sua percepção para oportunidades com benefícios imediatos.

Câncer (21/06 – 22/07) Sua postura se mostra mais articulada nas relações sociais, enquanto a Lua no setor social se harmoniza com Júpiter em seu signo, fortalecendo vínculos. As iniciativas em grupo ganham espaço e podem colaborar com interesses em comum e coletividade.

Leão (23/07 – 22/08) Há busca por acolhimento emocional no ambiente familiar, o que fortalece a base afetiva e contribui com a superação de obstáculos ligados à gestão da vida prática, visto que a Lua no setor familiar segue harmonizada com Júpiter na área de crise. Mantenha a união com seus conviventes.

Virgem (23/08 – 22/09) A Lua na área das comunicações favorece trocas coletivas e experiências enriquecedoras tanto no plano emocional quanto no intelectual. Isso também colabora com decisões mais bem direcionadas sobre temas cotidianos.

Libra (23/09 – 22/10) A Lua na área material motiva atitudes práticas e direcionadas, com um senso de oportunidade sobre o uso dos recursos. É essencial organizar um plano estratégico para administrar os desafios com mais facilidade.

Escorpião (23/10 – 21/11) A Lua em seu signo renova sua segurança pessoal ao formar aspectos favoráveis com Júpiter na área espiritual, estimulando iniciativas voltadas a metas imediatas e inspirando quem está por perto. Conecte-se com propósitos que dialoguem com seus valores.

Sagitário (22/11 – 21/12) Os desafios atuais despertam sua perseverança neste momento em que a Lua na área de crise se harmoniza com Júpiter, favorecendo a resolução de pendências e o planejamento de ações eficazes diante de situações mais exigentes. Organize seus recursos e preserve seu equilíbrio.

Capricórnio (22/12 – 19/01) As relações sociais se fortalecem, proporcionando momentos de alegria e apoio mútuo, já que a Lua na área das amizades está em harmonia com Júpiter no setor dos relacionamentos. Dê valor a vínculos que partilhem ideais em comum e objetivos construtivos.

Aquário (20/01 – 18/02) As tarefas cotidianas estimulam a organização e boas práticas, favorecendo ações concretas e colaborativas, como sugere a Lua na área do trabalho em harmonia com Júpiter. Estimule sua rede de apoio para buscar soluções conjuntas que façam a rotina seguir com mais fluidez.