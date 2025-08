Horóscopo de hoje, 03/08/2025 – Previsões para todos os signos

Descubra as previsões astrológicas para o seu signo neste dia 03/08/2025. Amor, carreira e saúde sob a influência dos astros.

Áries (21/03 – 19/04) O encontro entre Sol, Mercúrio, Lua, Saturno e Netuno favorece uma postura mais confiante diante da vida. Os desafios são enfrentados com resiliência, enquanto as oportunidades são aproveitadas com sabedoria. Mantenha a seletividade social.

Touro (20/04 – 20/05) Sol, Mercúrio, Lua, Saturno e Netuno se alinham de forma harmoniosa, ampliando sua percepção sobre os desafios e fortalecendo o foco nas estratégias para superá-los. Use este domingo para se recolher e traçar planos com calma, poupando energia para lidar com o que está por vir.

Gêmeos (21/05 – 20/06) As relações pessoais ganham mais harmonia com o encontro entre Sol, Mercúrio, Lua, Saturno e Netuno, favorecendo ações conjuntas e acordos. Conversar abertamente é essencial. Valorize conselhos de pessoas experientes, pois essas contribuições podem ser úteis para os seus interesses.

2025 pode ser o SEU ano! ​⭐

Seu Mapa Astral te ajuda a conhecer e desbloquear a sua força, seu emocional, sua sorte, seu poder e muito mais…

🔮 Faça seu Mapa Astral grátis aqui!



Câncer (21/06 – 22/07) Sua capacidade de organização se fortalece diante das demandas do dia, alinhando melhor as ações com os recursos disponíveis. Mantenha a disciplina para cumprir suas metas, sem deixar de ser flexível quando as situações exigirem.

Leão (23/07 – 22/08) O alinhamento entre Sol, Mercúrio, Lua, Saturno e Netuno traz um olhar mais criterioso aos seus momentos de lazer, permitindo que você aproveite com equilíbrio e consciência. Isso ajuda a manter a estabilidade financeira. Valorize seus sonhos, mas mantenha os pés no chão.

Virgem (23/08 – 22/09) A vida familiar e íntima ganha destaque com o encontro entre Sol, Mercúrio, Lua, Saturno e Netuno, o que inspira ações voltadas ao bem-estar do cotidiano. Priorize o diálogo aberto com as pessoas ao seu redor construindo juntos um plano que atenda às necessidades de todos.

🗺️ A GENTE TEM O MAPA DO SEU 2025!

Nada de perrengue: faça a sua Amostra Grátis aqui! E descubra as suas oportunidades e desafios do ano, as previsões para o amor, carreira, finanças e muito mais.

Libra (23/09 – 22/10) O encontro entre Sol, Mercúrio, Lua, Saturno e Netuno sugere um momento favorável para fortalecer o diálogo com quem compartilha interesses em comum. Isso ajuda na construção de estratégias conjuntas de curto a longo prazo. O círculo de confiança se fortalece.

Escorpião (23/10 – 21/11) O encontro entre Sol, Mercúrio, Lua, Saturno e Netuno impulsiona sua produtividade neste domingo. O dia pode render bem, tanto no que exige concentração quanto no que pede ações práticas. Reserve também um tempo para relaxar e tornar a rotina mais leve, equilibrando as obrigações com momentos que trazem bem-estar.

Sagitário (22/11 – 21/12) Momentos prazerosos se destacam neste domingo, assim como as trocas com quem faz parte do seu convívio, devido à harmonia entre Sol, Mercúrio, Lua, Saturno e Netuno. O senso de responsabilidade ajuda você a escolher com sabedoria, o que é essencial para manter o bem-estar das relações.

Capricórnio (22/12 – 19/01) A vida íntima se revela acolhedora e promove o fortalecimento pessoal, diante da harmonia entre Sol, Mercúrio, Lua, Saturno e Netuno, contribuindo com a superação dos desafios. Conversas com pessoas experientes podem ser muito úteis, assim como a empatia e o diálogo na convivência familiar.

Aquário (20/01 – 18/02) O momento favorece o fortalecimento das parcerias, já que Sol, Mercúrio, Lua, Saturno e Netuno se encontram e promovem acordos. Ações planejadas com estratégia tendem a gerar efeitos positivos nas relações, principalmente ao longo do tempo. Pratique a escuta sensível e empática.