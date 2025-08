Horóscopo de hoje, 05/08/2025 – Previsões para todos os signos

Seus ideais e metas passam por uma fase de revisão necessária para se libertar de ilusões e reformular estratégias, já que a Lua transita entre o setor espiritual e profissional, em tensão com Marte, Vênus, Júpiter, Saturno e Netuno. Encare os desafios como parte do processo de crescimento.

A Lua entre o setor das rotinas e dos vínculos destaca a importância de melhorar a convivência e o modo como as tarefas do dia a dia são gerenciadas. Em tempos desafiadores, pratique a empatia e evite confrontos diretos para manter o equilíbrio.

A presença da Lua indica a necessidade de melhorar a convivência com os grupos mais próximos, pois as diferenças se intensificam. Reforce seu lado gentil, busque o diálogo e tenha mais abertura para fazer acordos que tornem o cotidiano mais harmonioso.

O cotidiano doméstico pede mais responsabilidade, o que contrasta com o desejo de descanso e diversão. Estabeleça limites saudáveis entre as obrigações e os momentos de lazer, além de organizar melhor seus gastos e prioridades.

