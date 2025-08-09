9 de agosto de 2025
Horóscopo de hoje, 09/08/2025 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04)

A instabilidade coletiva sugerida pela tensão entre Sol e Lua exige atenção ao se expor, pois seu lado reativo ganha força, o que pode intensificar possíveis conflitos. Mesmo diante de provocações mantenha a serenidade. A Lua Cheia pede equilíbrio e bom senso.

Touro (20/04 – 20/05)

Sol e Lua indicam desafios ligados à organização do cotidiano, pois a Lua Cheia acentua o imediatismo, em contraste com o tempo disponível para realizar suas tarefas. Evite sobrecargas, definindo prioridades para conduzir seus interesses.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Esta fase pode trazer inquietações causadas pela diferença entre seus desejos e a realidade à sua volta. Veja os momentos mais lentos como oportunidades para recarregar energias e cuidar de si, como pede a Lua Cheia.

Câncer (21/06 – 22/07)

Sol e Lua no circuito material revelam limitações financeiras e desafios práticos. Controle os gastos, estabeleça prioridades e mantenha a organização. É preciso desenvolver autocontrole para lidar com imprevistos e situações tensas.

Leão (23/07 – 22/08)

Com o Sol em seu signo, sua sensibilidade diante das necessidades de quem está por perto cresce, o que se soma ao cuidado com seu bem-estar. A solidariedade é bem-vinda, desde que respeite seus próprios limites, como alerta a Lua Cheia.

Virgem (23/08 – 22/09)

Sol e Lua se opõem entre as áreas da saúde e de crise, evidenciando a necessidade de manter o equilíbrio e hábitos saudáveis. A organização da rotina se mostra essencial para lidar bem com os imprevistos durante esta fase.

Libra (23/09 – 22/10)

O dia é marcado pela tensão entre Sol e Lua na área social, revelando conflitos que afetam o convívio. É importante manter certa distância de situações desgastantes e não se isolar por completo neste momento.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Conflitos internos podem surgir com a tensão entre Sol e Lua, o que revela dificuldades para conciliar o desejo por acolhimento e descanso com as suas obrigações. Organizar as prioridades com equilíbrio ajuda a lidar melhor com as demandas, pois é tempo de Lua Cheia.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Sol e Lua revelam um período de inquietação que pode levar a buscas impulsivas por distrações sem sentido. Em vez de agir sem critério, concentre-se no que realmente faz diferença para sua vida. A Lua Cheia favorece posturas mais objetivas e conscientes agora.

Capricórnio (22/12 – 19/01)

Nesta fase, a tensão entre o Sol e a Lua exige maior atenção às suas finanças. A tendência a gastos sem critérios pode levar a dívidas e problemas futuros. Cultivar autocontrole e respeitar seus limites é essencial. Aproveite o momento com atividades que caibam no orçamento.

Aquário (20/01 – 18/02)

Sol e Lua se opõem entre a área de relacionamentos e seu signo, pedindo mais esforço para equilibrar interesses dentro das parcerias. É fundamental que você atue de forma conciliadora e demonstre respeito pelo espaço do outro, como sinaliza a Lua em sua fase cheia.

Peixes (19/02 – 20/03)

A tensão entre Sol e Lua pode gerar oscilações emocionais que comprometem a condução das rotinas e das relações. Buscar momentos de recolhimento pode aliviar pressões sobre você e quem convive ao seu lado, já que a Lua Cheia pode deixar tudo mais intenso e reativo.

