Horóscopo do dia: confira as previsões para esta segunda-feira

A semana começa com energia intensa nos astros. Nesta segunda-feira (25/8), Vênus ingressa em Leão em trígono com Saturno, trazendo reflexões sobre como lidamos com o ego e os impactos que ele gera nas relações pessoais e sociais. De acordo com o astrólogo Oscar Quiroga, o desafio do dia é manter equilíbrio, sem deixar que o ego transtornado conduza as decisões.

Confira, abaixo, o que os astros reservam para cada signo neste início de semana:

Áries (21/3 a 20/4)

Estar no controle traz segurança, mas é preciso cautela para não relaxar demais e permitir que pessoas mal-intencionadas se aproveitem da situação.

Touro (21/4 a 20/5)

Apesar de suas boas estratégias, muitas coisas estarão fora do seu alcance. É hora de praticar resiliência e conviver com o que não pode ser mudado.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Mantenha a mente aberta para as mudanças rápidas ao seu redor. Ter conceitos claros é importante, mas a adaptação será sua maior aliada.

Câncer (21/6 a 21/7)

Relacionamentos recentes podem trazer bons frutos, mas nem todos se manterão a longo prazo. Valorize quem realmente agrega à sua vida.

Leão (22/7 a 22/8)

Mesmo fazendo o certo, algumas pessoas não enxergarão assim. Mantenha firme sua direção e não se deixe abalar por críticas externas.

Virgem (23/8 a 22/9)

Seus pressentimentos trazem segurança emocional. Cultive essa intuição, pois ela ajudará a aliviar tensões acumuladas das últimas semanas.

Libra (23/9 a 22/10)

As concessões feitas até agora não significam derrota. Siga com serenidade e evite tentar controlar o que não depende apenas de você.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Memórias antigas podem vir à tona, trazendo medos que parecem atuais. Não se engane: são ecos do passado, não previsões do presente.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você já conseguiu convencer as pessoas de sua visão. Agora, o desafio é mantê-las engajadas e evitar que se distraiam do objetivo.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Ganhos financeiros exigem investimentos. A sorte pode até ajudar, mas o planejamento e a disposição para investir são essenciais.

Aquário (21/1 a 19/2)

Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Procure manter a clareza mental e evite decisões precipitadas ou concessões arriscadas.

Peixes (20/2 a 20/3)

Mesmo fazendo tudo certo, a angústia pode bater à porta. Respire fundo e confie no processo — é apenas um reflexo interno, não da realidade externa.

📌 Fonte: Oscar Quiroga / Correio Braziliense

✍️ Redigido por ContilNet Notícias