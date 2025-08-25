25/08/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta segunda-feira
Susana Vieira posa de biquíni na Grécia e comemora 83 anos: “Muito amor”
Solteira aos 73, Vera Fischer admite: “Só gosto de homem pobre”
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”

Horóscopo do dia: confira as previsões para esta segunda-feira

Veja o que os astros revelam para cada signo, segundo análise de Oscar Quiroga

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A semana começa com energia intensa nos astros. Nesta segunda-feira (25/8), Vênus ingressa em Leão em trígono com Saturno, trazendo reflexões sobre como lidamos com o ego e os impactos que ele gera nas relações pessoais e sociais. De acordo com o astrólogo Oscar Quiroga, o desafio do dia é manter equilíbrio, sem deixar que o ego transtornado conduza as decisões.

horoscopo-2025:-confira-a-previsao-de-hoje-(25/8)-para-seu-signo

Horóscopo 2025: confira a previsão de hoje

Confira, abaixo, o que os astros reservam para cada signo neste início de semana:

Áries (21/3 a 20/4)

Estar no controle traz segurança, mas é preciso cautela para não relaxar demais e permitir que pessoas mal-intencionadas se aproveitem da situação.

Touro (21/4 a 20/5)

Apesar de suas boas estratégias, muitas coisas estarão fora do seu alcance. É hora de praticar resiliência e conviver com o que não pode ser mudado.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Mantenha a mente aberta para as mudanças rápidas ao seu redor. Ter conceitos claros é importante, mas a adaptação será sua maior aliada.

Câncer (21/6 a 21/7)

Relacionamentos recentes podem trazer bons frutos, mas nem todos se manterão a longo prazo. Valorize quem realmente agrega à sua vida.

Leão (22/7 a 22/8)

Mesmo fazendo o certo, algumas pessoas não enxergarão assim. Mantenha firme sua direção e não se deixe abalar por críticas externas.

Virgem (23/8 a 22/9)

Seus pressentimentos trazem segurança emocional. Cultive essa intuição, pois ela ajudará a aliviar tensões acumuladas das últimas semanas.

Libra (23/9 a 22/10)

As concessões feitas até agora não significam derrota. Siga com serenidade e evite tentar controlar o que não depende apenas de você.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Memórias antigas podem vir à tona, trazendo medos que parecem atuais. Não se engane: são ecos do passado, não previsões do presente.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você já conseguiu convencer as pessoas de sua visão. Agora, o desafio é mantê-las engajadas e evitar que se distraiam do objetivo.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Ganhos financeiros exigem investimentos. A sorte pode até ajudar, mas o planejamento e a disposição para investir são essenciais.

Aquário (21/1 a 19/2)

Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Procure manter a clareza mental e evite decisões precipitadas ou concessões arriscadas.

Peixes (20/2 a 20/3)

Mesmo fazendo tudo certo, a angústia pode bater à porta. Respire fundo e confie no processo — é apenas um reflexo interno, não da realidade externa.

📌 Fonte: Oscar Quiroga / Correio Braziliense
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.