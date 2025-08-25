Horóscopo do dia: confira as previsões para esta segunda-feira

A semana começa com energia intensa nos astros. Nesta segunda-feira (25/8), Vênus ingressa em Leão em trígono com Saturno, trazendo reflexões sobre como lidamos com o ego e os impactos que ele gera nas relações pessoais e sociais. De acordo com o astrólogo Oscar Quiroga, o desafio do dia é manter equilíbrio, sem deixar que o ego transtornado conduza as decisões.
Confira, abaixo, o que os astros reservam para cada signo neste início de semana:
Áries (21/3 a 20/4)
Estar no controle traz segurança, mas é preciso cautela para não relaxar demais e permitir que pessoas mal-intencionadas se aproveitem da situação.
Touro (21/4 a 20/5)
Apesar de suas boas estratégias, muitas coisas estarão fora do seu alcance. É hora de praticar resiliência e conviver com o que não pode ser mudado.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Mantenha a mente aberta para as mudanças rápidas ao seu redor. Ter conceitos claros é importante, mas a adaptação será sua maior aliada.
Câncer (21/6 a 21/7)
Relacionamentos recentes podem trazer bons frutos, mas nem todos se manterão a longo prazo. Valorize quem realmente agrega à sua vida.
Leão (22/7 a 22/8)
Mesmo fazendo o certo, algumas pessoas não enxergarão assim. Mantenha firme sua direção e não se deixe abalar por críticas externas.
Virgem (23/8 a 22/9)
Seus pressentimentos trazem segurança emocional. Cultive essa intuição, pois ela ajudará a aliviar tensões acumuladas das últimas semanas.
Libra (23/9 a 22/10)
As concessões feitas até agora não significam derrota. Siga com serenidade e evite tentar controlar o que não depende apenas de você.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Memórias antigas podem vir à tona, trazendo medos que parecem atuais. Não se engane: são ecos do passado, não previsões do presente.
Sagitário (22/11 a 21/12)
Você já conseguiu convencer as pessoas de sua visão. Agora, o desafio é mantê-las engajadas e evitar que se distraiam do objetivo.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Ganhos financeiros exigem investimentos. A sorte pode até ajudar, mas o planejamento e a disposição para investir são essenciais.
Aquário (21/1 a 19/2)
Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Procure manter a clareza mental e evite decisões precipitadas ou concessões arriscadas.
Peixes (20/2 a 20/3)
Mesmo fazendo tudo certo, a angústia pode bater à porta. Respire fundo e confie no processo — é apenas um reflexo interno, não da realidade externa.
📌 Fonte: Oscar Quiroga / Correio Braziliense
✍️ Redigido por ContilNet Notícias