Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 15 de agosto, a Lua em seu quarto minguante em Touro inspira a reflexão e a busca pela força de vontade. Segundo o astrólogo Oscar Quiroga, este é um momento para testar a sua determinação e tomar decisões, independentemente das circunstâncias ao seu redor.

Previsões para os signos

Áries Tudo parece estar no lugar certo para que os próximos tempos sejam favoráveis, trazendo bem-estar e alegria. Sua grande tarefa será preservar essas virtudes, pois desviar desse caminho pode ser suave e fácil.

Touro Proteja seus interesses, mas cuide para que ninguém seja ofendido. É importante lembrar que, apesar de cada pessoa ter seu mundo, há algo que vivemos em comum, através dos contatos diários.

Gêmeos O mapa para o sucesso parece claro em sua mente. No entanto, o mapa não é o caminho. É uma representação do que poderia ser. Chegou a hora de tomar a iniciativa e começar a andar.

Câncer Siga o seu próprio caminho e não espere que as pessoas se submetam a ele, pois cada um tem seu próprio jogo. O importante é que a interação com as outras pessoas traga bem-estar e alegria.

Leão O futuro é tão real quanto o passado e o presente. Eleve uma oração e peça para que o seu coração se eleve junto com ela, reconhecendo a continuidade eterna da vida em todas as suas manifestações.

Virgem Não há garantia de nada neste momento da vida, por mais que você se esforce para construir um dia a dia seguro. O mundo segue imprevisível, e é preciso aceitar essa incerteza.

Libra Muitas peças do jogo estão em lugares perfeitos para suas manobras. O medo de errar sempre estará presente, mas ele é apenas uma fantasia. É hora de agir.

Escorpião As coisas que você vem construindo estão maduras e em breve não precisarão mais da sua atenção. É um momento de se perguntar o que fará em seguida, como uma alma que se questiona sobre o que será quando crescer.

Sagitário Graças ao seu carisma, as pessoas reconhecem que podem unir forças para um objetivo comum, o que é muito importante. Buscar o bem comum é o objetivo mais nobre a ser conquistado neste momento.

Capricórnio Não há como tudo ser feito no automático. Quanto mais você busca progresso, mais as coisas se complicam. Chega um momento em que tudo depende de você para acontecer.

Aquário Com uma ajudinha dos mistérios da vida, que geralmente se manifestam através de pessoas, as coisas se acertam, talvez não como você imaginava, mas de uma maneira que se sintoniza com o seu caminho.

Peixes Parece que nada acontece, mas tudo acontece. Você tem o apoio da rotina para manter a rota, enquanto continua a impressão de que nada acontece. Saiba que tudo está no caminho certo.

Fonte: Oscar Quiroga

Redigido por Contilnet.