Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda-feira

Massa Acomodada

À medida que a humanidade se acomoda em seus conceitos, ela perde a capacidade de se surpreender e de se desacomodar para ampliar o conhecimento. É assim que as boas coisas se tornam ruins, convertendo a alma humana em uma “massa acomodada” que critica e ofende o que a faz questionar.

Áries O ritmo está acelerado e entusiasmado, o que é ótimo. Apesar dos problemas antigos ainda pesarem no dia a dia, a alma consegue enxergar amplas e promissoras perspectivas.

Touro É possível concluir alguns assuntos pendentes, e essa deve ser sua prioridade. Livre-se dos fardos do passado para abrir os braços a um futuro que trará novidades.

Gêmeos Algumas pessoas necessárias podem ser difíceis de convencer, mas sua alma tem o dom da palavra. Siga em frente e use sua capacidade para unir quem é mais resistente aos seus planos.

Câncer Muitas coisas interessantes estão em andamento e isso lhe traz certo prestígio. Por trás dos bastidores, sua alma precisa ser discreta sobre os verdadeiros planos que tem em mente.

Leão Raramente nos sentimos preparados para o que o destino nos reserva. Lembre-se que todos os atos heroicos são desempenhados pelos personagens mais improváveis das histórias. Siga em frente.

Virgem Os planos que você tem feito em silêncio podem ou não se concretizar. O momento não permite saber qual rumo as coisas tomarão, mas a simples ação de planejar é o que importa.

Libra O panorama se amplia e traz de volta o conforto e a esperança que pareciam perdidos. A alma é como a Fênix, sempre renascendo das cinzas daquilo que parecia ter sido seu fim definitivo.

Escorpião Seria ideal que as pessoas respeitassem sua liderança, mas o mundo está de ponta-cabeça e você pode enfrentar motins e contrariedades. Não se importe, o que importa é realizar seus planos.

Sagitário O entusiasmo nem sempre resulta em algo materialmente positivo. A alma nem sempre sabe fazer o trabalho alquímico da realização, mas o processo ainda é valioso.

Capricórnio Por mais que as coisas tenham se complicado, você saberá conduzi-las a um objetivo que agrade ao maior número de pessoas envolvidas. Mantenha a serenidade e siga em frente.

Aquário Sua contribuição para a construção de relacionamentos não é insignificante. Mesmo que você pareça não tomar iniciativas, sua presença já executa movimentos importantes.

Peixes É preciso continuar se movimentando, mas o mais importante é fazê-lo com a alma desprovida de ansiedade. Ao fazer o certo, mesmo que pareça dar errado, no final tudo dará certo.

Fonte: Oscar Quiroga, Correio Braziliense

Redigido por Contilnet.