13 de agosto de 2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
TikTok se manifesta sobre o banimento da conta de Hytalo Santos na plataforma
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Juh Vellegas curte férias românticas na Itália ao lado do marido e compartilha fotos da viagem; VEJA
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum

Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Veja as previsões para o seu signo nesta quarta-feira, 13 de agosto, e saiba como lidar com o desânimo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Lua minguante em Áries não é motivo para desânimo. De acordo com o astrólogo Oscar Quiroga, este é o momento de contrariar o pessimismo e a falta de esperança. A chave é se reinventar e encontrar novas formas de agir, mesmo que o cenário político e social pareça caótico.

horoscopo-2025:-confira-a-previsao-de-hoje-(23/7)-para-seu-signo

Horóscopo 2025: confira a previsão de hoje

A seguir, confira a previsão para cada signo:

ÁRIES (21/3 a 20/4) Procure incentivar as pessoas ao seu redor a saírem do desânimo, mas faça isso com delicadeza para não ter o efeito contrário.

TOURO (21/4 a 20/5) Tome a iniciativa para garantir que as coisas sejam feitas corretamente. Delegar funções pode levar a um resultado decepcionante, então é hora de você assumir as rédeas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6) É preciso resgatar os valores que se perderam na banalidade, caso contrário, tudo pode se tornar tedioso demais para ser suportado.

CÂNCER (21/6 a 21/7) Apesar de todas as complicações que acontecem, você ainda conseguirá desfrutar de bons sentimentos, e isso é o que fará toda a diferença. Siga por esse caminho.

LEÃO (22/7 a 22/8) Algum acerto virá das conversas e negociações que você tem participado. Por mais cansativo que seja, continue em frente, selecionando o que é útil e prático.

VIRGEM (23/8 a 22/9) Boas ideias surgem nas situações mais inesperadas. Se você prestar atenção, essas ideias podem colocar em movimento o que estava parado. É um momento de mágica.

LIBRA (23/9 a 22/10) Mesmo com a urgência e o nervosismo que você sente, as coisas estão procedendo com calma. Dedique-se a dominar a sua ansiedade para aproveitar melhor a situação.

ESCORPIÃO (23/9 a 21/11) É hora de agir com discrição e não expor suas pretensões a todas as pessoas. Mantenha suas informações reservadas para quem realmente é de confiança, o que é uma verdadeira raridade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12) Se tudo se realizasse na velocidade do pensamento, seria um horror. Por isso, as coisas levam tempo. Seja grato por essa proteção, que impede que a qualidade ruim de alguns pensamentos se concretize.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1) Não se lamente pelo que dá errado. Muitas vezes, é preciso que as coisas não saiam como o planejado para você entender qual é o caminho certo. Busque a lição nas entrelinhas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2) Valorize a boa vontade das pessoas. Mesmo que a falta de planejamento cause alguns erros, essa intenção ainda é uma manifestação do mais puro sentimento do coração.

PEIXES (20/2 a 20/3) A complexidade do cenário atual é compatível com suas pretensões. Você está nessa situação porque se colocou nela. Por isso, aproveite bem as tramas de relacionamentos e interesses.

Fonte: Oscar Quiroga, Correio Braziliense

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.