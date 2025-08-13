Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

A Lua minguante em Áries não é motivo para desânimo. De acordo com o astrólogo Oscar Quiroga, este é o momento de contrariar o pessimismo e a falta de esperança. A chave é se reinventar e encontrar novas formas de agir, mesmo que o cenário político e social pareça caótico.

A seguir, confira a previsão para cada signo:

ÁRIES (21/3 a 20/4) Procure incentivar as pessoas ao seu redor a saírem do desânimo, mas faça isso com delicadeza para não ter o efeito contrário.

TOURO (21/4 a 20/5) Tome a iniciativa para garantir que as coisas sejam feitas corretamente. Delegar funções pode levar a um resultado decepcionante, então é hora de você assumir as rédeas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6) É preciso resgatar os valores que se perderam na banalidade, caso contrário, tudo pode se tornar tedioso demais para ser suportado.

CÂNCER (21/6 a 21/7) Apesar de todas as complicações que acontecem, você ainda conseguirá desfrutar de bons sentimentos, e isso é o que fará toda a diferença. Siga por esse caminho.

LEÃO (22/7 a 22/8) Algum acerto virá das conversas e negociações que você tem participado. Por mais cansativo que seja, continue em frente, selecionando o que é útil e prático.

VIRGEM (23/8 a 22/9) Boas ideias surgem nas situações mais inesperadas. Se você prestar atenção, essas ideias podem colocar em movimento o que estava parado. É um momento de mágica.

LIBRA (23/9 a 22/10) Mesmo com a urgência e o nervosismo que você sente, as coisas estão procedendo com calma. Dedique-se a dominar a sua ansiedade para aproveitar melhor a situação.

ESCORPIÃO (23/9 a 21/11) É hora de agir com discrição e não expor suas pretensões a todas as pessoas. Mantenha suas informações reservadas para quem realmente é de confiança, o que é uma verdadeira raridade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12) Se tudo se realizasse na velocidade do pensamento, seria um horror. Por isso, as coisas levam tempo. Seja grato por essa proteção, que impede que a qualidade ruim de alguns pensamentos se concretize.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1) Não se lamente pelo que dá errado. Muitas vezes, é preciso que as coisas não saiam como o planejado para você entender qual é o caminho certo. Busque a lição nas entrelinhas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2) Valorize a boa vontade das pessoas. Mesmo que a falta de planejamento cause alguns erros, essa intenção ainda é uma manifestação do mais puro sentimento do coração.

PEIXES (20/2 a 20/3) A complexidade do cenário atual é compatível com suas pretensões. Você está nessa situação porque se colocou nela. Por isso, aproveite bem as tramas de relacionamentos e interesses.

Fonte: Oscar Quiroga, Correio Braziliense

Redigido por Contilnet.