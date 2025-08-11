Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

O horóscopo do dia, por Oscar Quiroga, traz a perspectiva de que, em meio a um mundo caótico, a loucura pode ser uma forma de enfrentar a realidade sem atritos. Com Vênus e Júpiter em conjunção, surge a esperança para aqueles que não se intimidam e aproveitam o momento para transgredir normas que já não servem ao bem.

ÁRIES Aproveite as boas memórias para tomar decisões mais tranquilas.

TOURO Nem todo entusiasmo se transforma em algo concreto, prefira não se iludir com a emoção abstrata.

GÊMEOS Busque a paz de espírito, que está disponível sem a necessidade de riquezas materiais.

CÂNCER Tente ter domínio sobre sua generosidade para não a oferecer a quem não merece.

LEÃO Aproveite a solidão para viajar em suas visões e depois terá tempo de compartilhar.

VIRGEM Faça conexões de todos os tipos e selecione as pessoas que realmente servirão aos seus projetos.

LIBRA A sorte existe e circula em meio às circunstâncias adversas, é preciso descobrir como aproveitá-la.

ESCORPIÃO Seja atrevido e aventureiro para transformar suas visões de futuro em realidade.

SAGITÁRIO Expresse seus sentimentos com clareza para evitar que as pessoas tenham ideias erradas sobre você.

CAPRICÓRNIO Transcendo a inveja da sorte alheia e perceba que os benefícios também são seus.

AQUÁRIO Preste mais atenção na sua rotina, pois ela pode esconder acontecimentos surpreendentes.

PEIXES Transforme a fantasia em senso de aventura, já que o mundo está sem rumo previsível.

Fonte: Oscar Quiroga