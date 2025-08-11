Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

12 de agosto de 2025
O horóscopo do dia, por Oscar Quiroga, traz a perspectiva de que, em meio a um mundo caótico, a loucura pode ser uma forma de enfrentar a realidade sem atritos. Com Vênus e Júpiter em conjunção, surge a esperança para aqueles que não se intimidam e aproveitam o momento para transgredir normas que já não servem ao bem.

Confira a previsão de hoje para seu signo. Foto: Reprodução

ÁRIES Aproveite as boas memórias para tomar decisões mais tranquilas.

TOURO Nem todo entusiasmo se transforma em algo concreto, prefira não se iludir com a emoção abstrata.

GÊMEOS Busque a paz de espírito, que está disponível sem a necessidade de riquezas materiais.

CÂNCER Tente ter domínio sobre sua generosidade para não a oferecer a quem não merece.

LEÃO Aproveite a solidão para viajar em suas visões e depois terá tempo de compartilhar.

VIRGEM Faça conexões de todos os tipos e selecione as pessoas que realmente servirão aos seus projetos.

LIBRA A sorte existe e circula em meio às circunstâncias adversas, é preciso descobrir como aproveitá-la.

ESCORPIÃO Seja atrevido e aventureiro para transformar suas visões de futuro em realidade.

SAGITÁRIO Expresse seus sentimentos com clareza para evitar que as pessoas tenham ideias erradas sobre você.

CAPRICÓRNIO Transcendo a inveja da sorte alheia e perceba que os benefícios também são seus.

AQUÁRIO Preste mais atenção na sua rotina, pois ela pode esconder acontecimentos surpreendentes.

PEIXES Transforme a fantasia em senso de aventura, já que o mundo está sem rumo previsível.

Fonte: Oscar Quiroga Redigido por: Contilnet

