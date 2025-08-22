22/08/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira
Lil Nas X é preso e levado para hospital após andar seminu
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente

Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Veja as previsões de acordo com cada signo do zodíaco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Áries (21/3 a 20/4): Faça o que é melhor para você, mesmo que chovam críticas. Quem critica geralmente acha que suas próprias prioridades são mais importantes que as suas.

Touro (21/4 a 20/5): Se a sensação de vazio aparecer, deixe-a ir. Se você não der muita importância a esse sentimento, ele passará sem deixar rastros. O melhor é não especular sobre isso.

Gêmeos (21/5 a 20/6): É melhor evitar discussões hoje, pois um pequeno desentendimento pode sair do controle. Sua alma quer tranquilidade, não confusão.

Câncer (21/6 a 21/7): Pequenas mudanças estão a caminho, mas evite especular sobre elas. A mente pode pregar peças e fazer você imaginar cenários que não são reais.

Leão (22/7 a 22/8): Para melhorar, você precisa colocar em prática as iniciativas que vem amadurecendo. A sorte não é o fator principal, mas sim a sua coragem de agir.

Virgem (23/8 a 22/9): Serenidade é o que você mais precisa hoje. Não dependa de circunstâncias perfeitas para alcançá-la; a serenidade virá porque você a decide.

Libra (23/9 a 22/10): O lado humano é complexo, mas necessário. Embora as pessoas possam causar problemas às vezes, a maioria dos momentos traz boas condições através dos relacionamentos.

Escorpião (23/9 a 21/11): É fundamental construir relações de confiança, mesmo que você desconfie de todos. Ao fazer isso, você também se tornará uma pessoa de confiança para os outros.

Sagitário (22/11 a 21/12): Se tiver dúvidas sobre o que fazer, descanse ou aja sem se apegar aos resultados. Assim, você não será afetado pela confusão que reina ao seu redor.

Capricórnio (22/12 a 20/1): É bom voar longe com a mente e se encantar com visões de futuro. Isso alimenta bons sentimentos e melhora seu humor para lidar com todos à sua volta.

Aquário (21/1 a 19/2): Você precisa dar uma guinada nos acontecimentos, pois se acomodar na situação atual não seria a atitude mais sábia. Mantenha vivo seu espírito de aventura.

Peixes (20/2 a 20/3): O que é esperado pode não acontecer hoje, mas o inesperado tem grandes chances de ocorrer. Se você vai desfrutar ou não, depende da sua capacidade de se surpreender.

Fonte: Oscar Quiroga, Correio Braziliense

horoscopo-2025:-confira-a-previsao-de-hoje-(18/8)-para-seu-signo

Horóscopo 2025: confira a previsão de hoje

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.