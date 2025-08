Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

A partir de agora, confira o que os astros revelam para esta terça-feira, 5 de agosto, de acordo com o seu signo:

Áries (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Evite confrontar diretamente as contrariedades. Receba as críticas e adversidades, reflita sobre elas e aja com total sabedoria.

Touro (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para que tudo esteja no lugar certo, sua alma vai precisar de muito esforço. Confie em seu futuro e não se frustre com a falta de resultados imediatos.

Gêmeos (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para que algo seja bem feito, evite delegar responsabilidades ou, se necessário, monitore de perto. Sua alma precisa assumir um papel protagonista.

Câncer (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É hora de deixar de lado os protocolos e atuar de forma contundente, sem se preocupar se isso parecer agressivo para as pessoas.

Leão (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Não se deixe enganar por sua própria mente, que complica o cenário. Pense, mas chegue ao momento em que toma a decisão final.

Virgem (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Para ganhar dinheiro, é preciso investir. Tenha isso em mente e selecione bem seus investimentos.

Libra (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os tempos que vêm por aí são produtivos, mas exigirão atitudes mais vigorosas. Valorize suas pretensões e não se distraia.

Escorpião (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É hora de amadurecer as ideias o máximo possível antes de colocá-las em prática. O tempo do amadurecimento vale a pena.

Sagitário (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Pense grande, mas entenda que as ideias grandiosas trazem complicações que precisarão ser administradas para serem realizadas. As pessoas complicam.

Capricórnio (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Muita coisa precisará ser feita a partir de agora, e você terá um papel predominante. Assuma sua posição sem medo de errar, pois é melhor fazer do que desistir.

Aquário (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Divulgue suas ideias sem se importar com os resultados. Dê mais ênfase ao conteúdo do que à forma e as coisas darão mais certo.

Peixes (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Daqui para frente, você vai precisar agir com mais vigor e atrevimento para aproveitar as boas oportunidades que a vida tem a oferecer.

Fonte: Correio Braziliense

Redigido por Contilnet.