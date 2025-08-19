Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

A terça-feira (19) é marcada pela Lua minguante em Câncer, que, de acordo com o astrólogo Oscar Quiroga, sugere um momento de reflexão sobre a capacidade humana de controlar o destino. A previsão para cada signo busca incentivar a vontade de ser mais e se libertar das limitações.

ÁRIES Tudo está se encaixando nos lugares certos. Mesmo com alguns problemas, o futuro se desenha de forma promissora.

TOURO Aproveite para compartilhar seus bons sentimentos com pessoas de confiança. É o momento de reforçar os laços com quem realmente importa.

GÊMEOS Use o dom da palavra para reunir pessoas e transformar ideias em projetos concretos. Foque na realização de obras e deixe o resto de lado.

CÂNCER Guarde seus verdadeiros planos para si. Evitar os palpites alheios permitirá que o movimento de sua alma seja mais fluido e produtivo.

LEÃO Para que suas ideias se tornem realidade, você terá que tomar a iniciativa. Não hesite, apenas siga em frente com sua missão.

VIRGEM Mesmo que seus planos futuros não se concretizem exatamente como imaginado, não se frustre. O universo conspira para um objetivo ainda mais auspicioso.

LIBRA Tudo continua. Não se prenda ao fim de alguns relacionamentos, pois a situação é temporária. Sua alma logo renascerá e dará continuidade ao caminho.

ESCORPIÃO É fundamental que você execute seus planos, independentemente se os outros os entendem. A realização é o que importa.

SAGITÁRIO Sua alma está no centro de questões cheias de entusiasmo. Aproveite o momento para lutar por seus sonhos de liberdade e fazer com que resultem em algo positivo.

CAPRICÓRNIO Mantenha a calma diante da complexidade do cenário atual. Você tem os instrumentos necessários para desatar os nós que surgirem.

AQUÁRIO Não desvalorize a importância do seu papel, mesmo que outras pessoas pareçam se destacar mais.

PEIXES Não use a lógica de outros tempos para medir a sua vida. O presente é diferente, e por isso você também deve se adaptar para seguir em frente.

Fonte: Oscar Quiroga, Correio Braziliense

Redigido por Contilnet.