Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira

Ainda que a segunda-feira tenha sido desafiadora, esta terça-feira, 12 de agosto, traz a necessidade de continuidade. A data estelar, com a conjunção de Vênus e Júpiter, convida a seguir em frente, preservando a estrutura de seus projetos, trabalhos e relacionamentos. Apesar das contrariedades, o momento é de manter o foco para se reinventar e não se desesperar.

Previsões para os signos

Áries : Aproveite as boas memórias para tomar decisões importantes sem se deixar levar por impulsos negativos.

: Aproveite as boas memórias para tomar decisões importantes sem se deixar levar por impulsos negativos. Touro : Se as conversas não se transformarem em atitudes concretas, a decepção pode chegar. Reduza as expectativas ao que pode ser realizado.

: Se as conversas não se transformarem em atitudes concretas, a decepção pode chegar. Reduza as expectativas ao que pode ser realizado. Gêmeos : Não se prenda à ideia de que precisa de riquezas para ter paz. A segurança pode ser experimentada de forma subjetiva.

: Não se prenda à ideia de que precisa de riquezas para ter paz. A segurança pode ser experimentada de forma subjetiva. Câncer : A generosidade é uma virtude, mas não deve ser compartilhada com qualquer pessoa para evitar manipulação.

: A generosidade é uma virtude, mas não deve ser compartilhada com qualquer pessoa para evitar manipulação. Leão : Se as melhores experiências são as que não podem ser compartilhadas abertamente, procure pessoas de confiança para abrir o coração.

: Se as melhores experiências são as que não podem ser compartilhadas abertamente, procure pessoas de confiança para abrir o coração. Virgem : Socializar é trabalhoso, mas compensa. Para realizar o que pretende, você precisa de parcerias e conexões.

: Socializar é trabalhoso, mas compensa. Para realizar o que pretende, você precisa de parcerias e conexões. Libra : Não tente entender por que pessoas ruins têm sorte. Apenas faça a sua parte.

: Não tente entender por que pessoas ruins têm sorte. Apenas faça a sua parte. Escorpião : Para transformar uma visão em realidade, é preciso atrevimento. Aceite que, por um tempo, as coisas podem ficar de ponta-cabeça.

: Para transformar uma visão em realidade, é preciso atrevimento. Aceite que, por um tempo, as coisas podem ficar de ponta-cabeça. Sagitário : Os bons sentimentos que você nutre em silêncio precisam se converter em atitudes concretas para que as pessoas não tenham ideias erradas a seu respeito.

: Os bons sentimentos que você nutre em silêncio precisam se converter em atitudes concretas para que as pessoas não tenham ideias erradas a seu respeito. Capricórnio : Não inveje o sucesso alheio. O que os outros colhem também pode significar avanços para você.

: Não inveje o sucesso alheio. O que os outros colhem também pode significar avanços para você. Aquário : Preste mais atenção à rotina e você se surpreenderá com as maravilhas que estão ao seu alcance.

: Preste mais atenção à rotina e você se surpreenderá com as maravilhas que estão ao seu alcance. Peixes: Para viver de acordo com seus sonhos, além de esforço, você precisa de uma ajuda do mundo, e neste quesito, as coisas estão falhas.

Fonte: Oscar Quiroga, Correio Braziliense

