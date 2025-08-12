Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira

0
Ainda que a segunda-feira tenha sido desafiadora, esta terça-feira, 12 de agosto, traz a necessidade de continuidade. A data estelar, com a conjunção de Vênus e Júpiter, convida a seguir em frente, preservando a estrutura de seus projetos, trabalhos e relacionamentos. Apesar das contrariedades, o momento é de manter o foco para se reinventar e não se desesperar.
Previsões para os signos
- Áries: Aproveite as boas memórias para tomar decisões importantes sem se deixar levar por impulsos negativos.
- Touro: Se as conversas não se transformarem em atitudes concretas, a decepção pode chegar. Reduza as expectativas ao que pode ser realizado.
- Gêmeos: Não se prenda à ideia de que precisa de riquezas para ter paz. A segurança pode ser experimentada de forma subjetiva.
- Câncer: A generosidade é uma virtude, mas não deve ser compartilhada com qualquer pessoa para evitar manipulação.
- Leão: Se as melhores experiências são as que não podem ser compartilhadas abertamente, procure pessoas de confiança para abrir o coração.
- Virgem: Socializar é trabalhoso, mas compensa. Para realizar o que pretende, você precisa de parcerias e conexões.
- Libra: Não tente entender por que pessoas ruins têm sorte. Apenas faça a sua parte.
- Escorpião: Para transformar uma visão em realidade, é preciso atrevimento. Aceite que, por um tempo, as coisas podem ficar de ponta-cabeça.
- Sagitário: Os bons sentimentos que você nutre em silêncio precisam se converter em atitudes concretas para que as pessoas não tenham ideias erradas a seu respeito.
- Capricórnio: Não inveje o sucesso alheio. O que os outros colhem também pode significar avanços para você.
- Aquário: Preste mais atenção à rotina e você se surpreenderá com as maravilhas que estão ao seu alcance.
- Peixes: Para viver de acordo com seus sonhos, além de esforço, você precisa de uma ajuda do mundo, e neste quesito, as coisas estão falhas.
Fonte: Oscar Quiroga, Correio Braziliense
Redigido por Contilnet.