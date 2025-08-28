Hotmart Fire: Creators serão os últimos a serem substituídos pela IA

Belo Horizonte (MG) — “O Hotmart Fire só acontece porque vocês continuam presentes. Dez anos, em qualquer circunstância, é muito tempo. Em uma década, tudo pode mudar: é possível recomeçar do zero, construir novas histórias e realizar coisas grandiosas.”

Foi com essas palavras que João Pedro Resende, CEO e fundador da Hotmart, abriu a 10ª edição do Hotmart Fire 2025, festival sobre empreendedorismo digital e inovação na Creator Economy, que ocorre entre esta quinta-feira (28/8) e sábado (30/8), no Expominas, em Belo Horizonte (MG).

Neste ano em que o Hotmart Fire celebra o 10º aniversário, o CEO destacou a relevância do evento, lembrando que muitos empreendedores de sucesso começaram apenas como plateia no festival. Ele também apresentou um panorama da trajetória da Hotmart ao longo da última década.

De acordo com o fundador, entre 2015 e 2025 a empresa passou de 90 para 1.700 funcionários. Na época, contava com apenas um escritório; hoje, a unicórnio global possui sete unidades espalhadas pelo mundo.

Inteligência artificial x empreendedorismo

O empreendedorismo e a educação sempre estiveram entre as forças mais transformadoras da sociedade. Nos últimos dez anos, mudanças significativas ocorreram nesses setores, mas nenhuma tão disruptiva quanto a que se desenrola atualmente: a ascensão da inteligência artificial.

Essa nova era promete redefinir a forma como aprendemos, trabalhamos e inovamos, abrindo oportunidades inéditas para empreendedores e profissionais de todo o mundo.

Para ilustrar o tema, Resende citou Bill Gates. O magnata afirmou que, em 10 anos, a inteligência artificial substituirá muitos médicos e professores, tornando grande parte das atividades que fazemos hoje desnecessária.

“Isso soa distópico. Quando Gates fala em ‘muitos’ médicos e ‘muitos’ professores, não sabemos exatamente o que significa ‘muitos’, mas a tecnologia certamente impactará todos os mercados”, ponderou Resende.

Ele lembrou que, quando a internet surgiu, não substituiu os professores nem tampouco ferramentas como Google, Wikipedia ou YouTube.

Segundo ele, os cursos on-line também não eliminaram os docentes; agora, com a inteligência artificial, todos têm a oportunidade de utilizá-la como ferramenta de ensino.

Seria o fim dos criadores de conteúdo?

João Pedro Resende destacou que os criadores de conteúdo serão a última profissão a ser substituída pela inteligência artificial.

“Eles existirão enquanto o ser humano tiver o desejo de se expressar, mesmo que a forma de criar mude”, afirmou. Segundo ele, a evolução tecnológica não eliminará a criatividade humana, mas transformará o modo como os creators atuam e se relacionam com o público.

No futuro, os criadores deverão assumir mais o papel de diretores, conduzindo processos criativos complexos, do que simplesmente de atores ou apresentadores.

Nesse contexto, avatares digitais se tornarão presença comum nas redes sociais, e perfis verificados deixarão de ser um privilégio exclusivo, tornando-se o novo padrão. Indicadores de real versus digital serão incorporados ao cotidiano, permitindo distinguir com clareza presenças humanas de representações virtuais.

Essas mudanças representam não apenas desafios, mas também oportunidades para que os criadores ampliem o alcance e inovem na forma de se conectar com as audiências.

Além dos palestrantes

É a terceira vez que o brasiliense Pedro Cardoso participa do Hotmart Fire. Ele está com a expectativa lá em cima.

Com experiência prévia na cobertura política, ele deu os primeiros passos no audiovisual produzindo vídeos com câmera, mas logo migrou para o celular.

Durante o período em que esteve vinculado a um órgão público, não podia se divulgar ou lançar produtos próprios. Após deixar a função, transformou esse conhecimento em um curso digital.

“O material é comercializado na plataforma Hotmart, com foco em ensinar técnicas de gravação profissional utilizando apenas o celular. A estratégia fortaleceu minha presença no ambiente digital: em apenas um ano, minha base de seguidores saltou de 5 mil para 35 mil”, comemorou.

Para ele, lançar um produto representa mais do que retorno financeiro — é também uma motivação extra para explorar o mercado de profissões digitais, em constante expansão.

Neste ano, ele ganhou uma medalha da Hotmart Fire para celebrar R$ 10 mil em vendas do próprio produto.

Já Pâmela Teixeira, 21 anos, natural de Betim (MG), participa pela primeira vez do evento. Estudante de Administração, ela vê na experiência uma oportunidade de ampliar a formação acadêmica.

“Quero aprofundar meus conhecimentos, especialmente na área de marketing digital. Minha expectativa é que essa vivência me ajude a expandir a visão e a mergulhar de forma mais completa nesse campo”, ressaltou.

A cearense Maria Alves, 25 anos, participa pelo segundo ano consecutivo do evento. Atuante no nicho de espiritualidade, ela destaca o interesse em ampliar conhecimentos e conexões na área.

“Quero absorver tudo o que puder dentro do meu segmento. Busco contato com outras pessoas, parcerias com creators, além de inovação e aprendizado”, afirmou. Maria considera o Hotmart Fire uma oportunidade estratégica para estabelecer novas colaborações.

Marco inédito

Durante o primeiro dia de evento, foi anunciado que a startup Fluency Academy, gigante de idiomas, é a primeira edtech do mundo a alcançar meio bilhão de reais de faturamento líquido pela Hotmart.

Fundada em 2017 por Rhavi Carneiro, do Brasil, e Finn Puklowski, da Nova Zelândia, a Fluency nasceu com o objetivo de transformar e democratizar o ensino de idiomas.

Combinando visão empreendedora e capacidade de identificar oportunidades no mercado digital, a dupla construiu uma edtech que rapidamente se destacou no cenário da educação on-line.

“Esse prêmio simboliza uma jornada de muito trabalho e paixão por empreender com impacto. Queremos mostrar que é possível criar negócios digitais com propósito e gerar transformações reais”, frisou Rhavi Carneiro, cofundador da Fluency Academy.

O reconhecimento à jornada da Fluency, um capacete de fibra de carbono, foi entregue por João Pedro Resende no palco do Hotmart Fire.

