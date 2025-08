Hub tecnológico do Senai aposta em tecnologia e integração para impulsionar a indústria no Acre

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está apresentando na Expoacre 2025 um novo hub de inovação e tecnologia voltado para impulsionar a modernização do setor industrial no Acre.

O espaço busca conectar empresas locais a soluções tecnológicas, startups e outras indústrias, por meio de consultorias, encontros estratégicos e demonstrações práticas de processos modernos.

Segundo o consultor de tecnologia do Senai, João Lucas Lima, o hub foi estruturado para oferecer um ambiente dinâmico, com recursos como auditório modular, estúdio de podcast e atendimento especializado.

“Estamos trazendo um espaço bem inovador. O auditório modular permite que as indústrias se reúnam, interajam e se conectem. Também temos um estúdio de podcast para que as empresas possam divulgar seus produtos e contar suas histórias”, explicou.

Um dos destaques do espaço é a planta da Indústria 4.0, que simula o ciclo completo de produção, da concepção à expedição de um produto. A demonstração inclui um braço robótico em operação, o que despertou interesse dos empresários que visitaram o local.

“Eles ficaram extremamente interessados. A planta simula todo o processo produtivo, e isso ajuda os empresários a visualizarem o futuro da própria indústria”, disse João Lucas.

O consultor destacou que o projeto tem recebido boa receptividade. “As empresas estão se empolgando, estão indo atrás, buscando a transformação digital. Estamos focando cada vez mais em trazer soluções voltadas à Indústria 4.0, e vemos que os empresários acrianos estão percebendo a necessidade de evoluir tecnologicamente.”

Além do Acre, o Senai aproveita sua capilaridade nacional para criar redes de colaboração.

“O nosso objetivo é conectar a indústria local com startups e com outras indústrias em diferentes regiões do país”, afirmou.