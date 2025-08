Hugo Calderano massacra sul-coreano e vai à final do WTT de Foz

Hugo Calderano é finalista do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu. O brasileiro venceu o sul-coreano Junsung Oh por 3 sets a 0 (parciais de 11/5, 11/4 e 11/5), na manhã deste domingo (3/8), e vai disputar a decisão da etapa brasileira no circuito mundial. O jogo do título acontece a partir das 18h.

O triunfo na semi, diante de Junsung Oh, é o 25° de uma sequência invicta do brasileiro. Cabeça de chave do torneio em Foz, Calderano ainda pode chegar à marca de três títulos consecutivos no circuito mundial de tênis de mesa caso saia vitorioso da final.

O mesatenista do Brasil ainda aguarda para saber quem enfrenta na decisão em Foz. Calderano encara o vencedor do jogo entre os alemães Dimitrij Ovtcharov e Benedikt Duda.

O brasileiro venceu as etapas de Buenos Aires, em julho, e Eslovênia, em junho, antes da disputa no Brasil. Calderano é o atual número três do ranking mundial de tênis de mesa.

Até o final da temporada em 2025, Calderano ainda disputa dois Grand Smashes, na Suécia e na China, além de três Champions e o Pan-Americano. O brasileiro ainda aguarda para descobrir que estará entra os competidores do Finals.