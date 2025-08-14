14 de agosto de 2025
Universo POP
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza

Paraibano Mizael Silva, que trabalhou como cobrador de ônibus, se tornou um sucesso na internet

O humorista paraibano Mizael Silva se tornou um fenômeno da internet com seu personagem “advogado de Alexandre de Moraes“. Vestido de terno e gravata, ele conquistou milhões de seguidores no final de 2023, apresentando-se como o representante legal do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Da rua ao sucesso

Antes de viralizar, Mizael trabalhou como cobrador de ônibus, promotor de vendas e vendedor de caldo de cana em João Pessoa. Ele ficou conhecido por seus vídeos de humor com entrevistas de rua e bordões como “Da melhor forma“. A criação do personagem do advogado alavancou sua carreira, levando-o a acumular 3,7 milhões de seguidores no Instagram.

Por conta de seu sucesso, Mizael foi convidado, junto a outros criadores de conteúdo, para conhecer o STF e participar de rodas de conversa com ministros. A presença do ministro Alexandre de Moraes no evento, no entanto, ainda não foi confirmada.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

