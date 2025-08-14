Humorista Rodrigo Marques retorna ao Acre após seis anos para show no Gran Reserva

O comediante Rodrigo Marques, conhecido por seu humor ácido e inteligente, está de volta ao Acre após seis anos para uma apresentação no dia 14 de setembro, no Gran Reserva, em Rio Branco.

Marques desembarcou pela primeira vez no Acre em 2019 com o especial “O Problema é Meu”, que marcou época entre os fãs e está disponível na plataforma Netflix. Desde então, já publicou dois outros no YouTube: “Paz de Darwin” e “Estamos Vivos”, consolidando-se como um dos nomes mais relevantes do stand-up comedy brasileiro.

Ele também faz parte do sucesso de audiência, o programa de televisão humorístico brasileiro A Culpa é do Cabral, do canal de televisão por assinatura Comedy Central. O formato reúne cinco humoristas Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura, e já possui 13 temporadas.

O show em Rio Branco promete trazer um repertório renovado, com piadas inéditas e aquela crítica inteligente que virou sua marca registrada. Os ingressos estão disponíveis para venda online e o evento deve atrair grande público.

Serviço:

Show: Rodrigo Marques

Data: Domingo, 14 de setembro

Local: Gran Reserva – Rio Branco (AC)

Ingressos: https://olhaoingresso.showare.com.br/Default.aspx?display=list&filter=none&eventid=1585&websaleschannelkey=internetCDA