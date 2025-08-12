Humorista Silvio Lamartini se apresenta em Rio Branco neste sábado com participação de artistas locais

O humorista Silvio Lamartini, sucesso de Manaus, desembarca pela primeira vez no Acre para apresentar seu show de comédia neste sábado (16), no Teatro Hélio Melo, em Rio Branco. O evento promete uma noite de muitas risadas e contará com a participação de humoristas acreanos.

Entre os convidados está o comediante Geovany Calegário, um dos principais nomes do stand-up no estado, que dividirá o palco com Lamartini para intercalar piadas e histórias engraçadas.

A apresentação integra a agenda nacional de Silvio Lamartini e marca o início de sua aproximação com o público acreano. Os ingressos já estão à venda pelo Sympla e a expectativa é de casa cheia.

O show está programado para começar às 20h e promete misturar observações do cotidiano, experiências de vida e improvisos, garantindo momentos de interação e diversão para a plateia.