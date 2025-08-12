12 de agosto de 2025
Humorista Silvio Lamartini se apresenta em Rio Branco neste sábado com participação de artistas locais

Comediante de Manaus se apresenta pela primeira vez no Acre, no Teatro Hélio Melo, com participação de Geovany Calegário

O humorista Silvio Lamartini, sucesso de Manaus, desembarca pela primeira vez no Acre para apresentar seu show de comédia neste sábado (16), no Teatro Hélio Melo, em Rio Branco. O evento promete uma noite de muitas risadas e contará com a participação de humoristas acreanos.

Entre os convidados está o comediante Geovany Calegário, um dos principais nomes do stand-up no estado, que dividirá o palco com Lamartini para intercalar piadas e histórias engraçadas.

Humorista Silvio Lamartini se apresenta em Rio Branco neste sábado com participação de artistas locais/Foto: Reprodução

 A apresentação integra a agenda nacional de Silvio Lamartini e marca o início de sua aproximação com o público acreano. Os ingressos já estão à venda pelo Sympla e a expectativa é de casa cheia.

O show está programado para começar às 20h e promete misturar observações do cotidiano, experiências de vida e improvisos, garantindo momentos de interação e diversão para a plateia.

