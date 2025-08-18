Hytalo e marido aguardam decisão sobre transferência após HC negado

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) negou o pedido de liberdade do influenciador Hytalo Santos e do marido dele, Israel Natã Vicente, conhecido como Euro. A defesa do casal entrou com um habeas corpus nesse sábado (16/8) após a prisão realizada em São Paulo, no âmbito da investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) por tráfico humano e exploração sexual infantil.

Agora, o casal aguarda decisão em relação ao pedido de transferência. Eles seguem detidos no 1° DP de Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, e há expectativa de que sejam encaminhados para o cumprimento da prisão na Paraíba. O Metrópoles entrou em contato com a defesa de Hytalo e Israel, mas não obteve retorno.

Os dois foram encontrados em uma casa de alto padrão em Carapicuíba, na última sexta-feira (15). Oito pessoas estavam no local, todos maiores de idade e sem histórico criminal ou mandado de prisão em aberto, segundo a Polícia Civil. Um vídeo mostra o momento da prisão.

Ainda de acordo com as autoridades, o imóvel foi alugado em uma plataforma de locação e eles teriam chegado na quinta-feira (14) ao endereço. O delegado Fernando David, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), afirmou que os dois estavam em rota de fuga para o exterior.

Segundo o delegado, os dois saíram de carro da Paraíba e foram monitorados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que alertou a Polícia Civil paulista sobre o paradeiro na mansão em Carapicuíba. Para Fernando, é provável que eles fossem seguir para o exterior por Foz do Iguaçu ou outro local do sul do país.

Hytalo (à dir) e o marido, conhecido como Euro, foram presos nesta sexta (15/8)

Hytalo Santos e o noivo deram um iPhone para os convidados na festa de casamento

Felca denunciou influenciador Hytalo Santos de usar menores para conseguir engajamento

Hytalo Santos é acusado de usar menores para ampliar engajamento em suas redes sociais

Hytalo Santos, influencer paraibano, está sendo duramente criticado por seus conteúdos com menores de idade

Influenciador foi exposto por Felca

O esposo de Hytalo Santos também foi preso

Quando foram presos, cada um tinha quatro celulares. Os oito aparelhos foram apreendidos e serão levados para perícia na Paraíba. Eles não estavam com passaporte, somente com documento de identificação.

Presos por exploração sexual infantil