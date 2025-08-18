Hytalo e marido aguardam decisão sobre transferência após HC negado

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) negou o pedido de liberdade do influenciador Hytalo Santos e do marido dele, Israel Natã Vicente, conhecido como Euro. A defesa do casal entrou com um habeas corpus nesse sábado (16/8) após a prisão realizada em São Paulo, no âmbito da investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) por tráfico humano e exploração sexual infantil.
Agora, o casal aguarda decisão em relação ao pedido de transferência. Eles seguem detidos no 1° DP de Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo, e há expectativa de que sejam encaminhados para o cumprimento da prisão na Paraíba. O Metrópoles entrou em contato com a defesa de Hytalo e Israel, mas não obteve retorno.
Os dois foram encontrados em uma casa de alto padrão em Carapicuíba, na última sexta-feira (15). Oito pessoas estavam no local, todos maiores de idade e sem histórico criminal ou mandado de prisão em aberto, segundo a Polícia Civil. Um vídeo mostra o momento da prisão.
Ainda de acordo com as autoridades, o imóvel foi alugado em uma plataforma de locação e eles teriam chegado na quinta-feira (14) ao endereço. O delegado Fernando David, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), afirmou que os dois estavam em rota de fuga para o exterior.
Segundo o delegado, os dois saíram de carro da Paraíba e foram monitorados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que alertou a Polícia Civil paulista sobre o paradeiro na mansão em Carapicuíba. Para Fernando, é provável que eles fossem seguir para o exterior por Foz do Iguaçu ou outro local do sul do país.
Quando foram presos, cada um tinha quatro celulares. Os oito aparelhos foram apreendidos e serão levados para perícia na Paraíba. Eles não estavam com passaporte, somente com documento de identificação.
Presos por exploração sexual infantil
- Hytalo Santos e Israel Natã Vicente são alvos de uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) que apura os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.
- O influenciador é investigado por duas ações do órgão, além de uma apuração do Ministério Público do Trabalho.
- A prisão dele e do marido envolveu o MPPB em atuação conjunta com o MPT, a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.
- O caso ganhou repercussão após um vídeo feito pelo influenciador Felca, que denunciou a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais.
- Felca reproduziu vídeos feitos pelo influenciador investigado, nos quais aparece com menores de idade em supostos contextos sexuais.
- De acordo com os delegados da Polícia Civil de São Paulo, cabe à Justiça da Paraíba pedir pela transferência dos presos.