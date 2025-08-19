18/08/2025
Universo POP
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento

Hytalo e marido são transferidos para presídio na capital paulista

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
hytalo-e-marido-sao-transferidos-para-presidio-na-capital-paulista


Logo Agência Brasil

O influenciador Hytalo Santos (foto) e seu marido Israel Natã Vicente foram transferidos nesta segunda-feira (18) para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 1 de Pinheiros, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista. A informação é da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo.

Hytalo e o marido estavam presos na Cadeia Pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, desde a última sexta-feira (15), em cumprimento de um mandado de prisão preventiva da Justiça da Paraíba. 

Notícias relacionadas:

Eles são investigados pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de crianças e adolescentes em conteúdos produzidos para as redes sociais. Ainda há suspeita de abuso sexual e tráfico humano.

“A conduta de Hytalo Santos envolvendo menores é investigada pelo Ministério Público da Paraíba desde o fim de 2023, começando por Cajazeiras, terra natal do influenciador. A instituição apura a exposição de adolescentes em vídeos com conotação sexual e exploração de mão de obra artística infanto-juvenil, para obter lucro”, destacou o Ministério Público da Paraíba, em nota.

O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre adultização de crianças e adolescentes.

Por meio de nota, divulgada na última sexta-feira (15), a defesa de Hytalo Santos e Israel Natã Vicente afirmou que ambos são inocentes.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.